Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 16^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 16^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano nel turno infrasettimanale: siamo arrivati alla 16^ giornata, giovedì 8 dicembre vivremo le nove partite che concluderanno questa quartultima del girone di andata che è stata inaugurata dall’anticipo di Terni. Sfruttando la sosta per i Mondiali, la Serie B corre e si avvicina all’assegnazione del titolo di campione d’inverno: il Frosinone rimane favorito per agganciarlo ma, dopo il pareggio di domenica, i ciociari hanno solo 3 punti di vantaggio sulla Reggina che oggi potrebbe anche operare l’aggancio in vetta, rendendo ancora più interessante il campionato.

Come sempre con i pronostici di Serie B andremo ad analizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi; prenderemo in considerazione le partite che riteniamo più interessanti e ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno stabilito, e che sono in costante evoluzione a seconda delle giocate che vengono messe sul tavolo. Iniziamo dunque il nostro percorso attraverso i pronostici di Serie B legati alla 16^ giornata, naturalmente valutando anche la situazione di classifica e il momento delle varie squadre impegnate nel campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA BENEVENTO

Il lunch match è Parma Benevento, molto interessante: nel momento di fare il vero salto di qualità i ducali hanno perso in casa contro il Modena e poi pareggiato a Cagliari, mentre i sanniti dopo aver finalmente vinto con Fabio Cannavaro in panchina sono caduti al Vigorito contro il Palermo, in una partita che avrebbe potuto distanziare una rivale diretta e invece ha incredibilmente lasciato la squadra al penultimo posto in classifica, insieme ad altre tre compagini.

Chi è davvero favorito qui? I pronostici di Serie B indicano in maniera abbastanza chiara il Parma: infatti secondo l’agenzia Snai il segno 1 per la vittoria degli emiliani vi farebbe guadagnare 1,90 volte quello che avrete scelto di puntare, con il segno 2 per il successo del Benevento insieme siamo ad un valore che corrisponde a 4,00 volte la vostra giocata. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 3,45 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: REGGINA FROSINONE

Nel primo pomeriggio Reggina Frosinone rappresenta il big match della 16^ giornata: seconda contro prima, tre punti a separare le due squadre e dunque, come già detto, la possibilità di aggancio da parte degli amaranto, che arrivano dal blitz di Brescia laddove la capolista si è fatta fermare dal Sudtirol. Sarà dunque una partita davvero interessante, e speriamo anche giocata per come le due squadre sono in grado di fare, poi vedremo come cambierà la classifica in vetta.

Intanto i pronostici di Serie B ci raccontano di una Reggina favorita in uno scenario comunque da tripla: il segno 1 che identifica la vittoria degli amaranto ha un valore che equivale a 2.60 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 che regola il successo esterno del Frosinone porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo infine il segno X, sul quale ovviamente dovrete puntare per il pareggio: in questo caso l’agenzia Snai vi premierebbe con un guadagno che ammonta a 2,95 volte l’importo, quindi esattamente come per un eventuale blitz della capolista.

