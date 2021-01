Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 19^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 19^ GIORNATA

La nostra analisi sui pronostici di Serie B prosegue con le partite della 19^ giornata: si conclude il girone di andata nel campionato cadetto, turno aperto dall’anticipo Entella Pisa ma che come sempre vivrà di un intenso sabato (si parte alle ore 14:00 del 23 gennaio) per poi concludersi con i tre posticipi. Un turno decisamente interessante, ed è anche ora di tracciare una somma di quanto visto fino a questo momento perché siamo al giro di boa.

L’Empoli comanda la classifica, il Monza sta risalendo la corrente anche se si è appena fermato, in crisi sembrano essere Salernitana e Venezia che invece si erano rivelate sorprese di inizio stagione. Ora però, senza indugiare oltre, iniziamo il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie B facendoci aiutare come di consueto dalle quote che l’agenzia Snai ha fornito ufficialmente per tracciare una previsione sulle partite.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA PORDENONE

Partita non scontata quella del San Vito, se pensiamo che i lupi hanno pareggiato a Monza: squadra in ripresa che oggi giocherebbe i playout, ma che ha migliorato la sua classifica rispetto a qualche settimana fa e può centrare la seconda salvezza consecutiva. Per quanto riguarda il Pordenone, le qualità dei ramarri stanno lentamente emergendo: per ora si sono presi un posto virtuale nei playoff, ma stanno risalendo davvero la corrente. La Snai ci dice che il Pordenone è favorito per questa partita: vale infatti 2,60 volte la posta il segno 2 che identifica la loro vittoria, per contro un successo interno del Cosenza vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 3,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta infine in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA CITTADELLA

Il derby veneto è intrigante, ma rispetto a qualche giornata fa i lagunari sono calati sensibilmente: sconfitti in casa del Pordenone, attualmente non giocherebbero nemmeno i playoff e dunque è abbastanza evidente che abbiano bisogno di riprendere la loro marcia, perché magari non valgono la promozione diretta ma nemmeno una lotta per la salvezza. Il Cittadella invece vola: si è preso il secondo posto in classifica e, avendo ancora una partita da recuperare, potrebbe portarsi ad un solo punto dall’Empoli. Naturalmente è la squadra di Roberto Venturato a partire favorita, anche se le quote proposte dalla Snai sanciscono un forte equilibrio: innanzitutto il segno 1 per la vittoria del Venezia e il segno X che regola il pareggio vi farebbero vincere la stessa cifra, vale a dire 2,85 volte quanto puntato. L’eventualità dal guadagno più basso è allora il segno 2, da giocare per l’affermazione esterna del Cittadella: in questo caso la vincita corrisponderebbe a 2,75 volte l’importo messo sul piatto.



