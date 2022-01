Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 20^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 20^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia: finalmente inizia il girone di ritorno in un campionato cadetto che ha subito due soste forzate a causa del Covid, ma che settimana scorsa è ripartito (a singhiozzo, comunque) e ora ci consegna appunto la 20^ giornata. Superato il giro di boa, cosa possiamo dire di questo campionato? Le previsioni sono state confermate dall’esito dei campi? Più o meno sì, anche se ci sono naturalmente rivelazioni e delusioni come sempre; intanto il Pisa comanda la classifica ma con il Brescia che si sta rapidamente facendo sotto.

Con i pronostici di Serie B vogliamo ora analizzare il possibile esito delle partite che si giocheranno sabato 22 e domenica 23 gennaio, facendoci aiutare come di consueto dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker; per ragioni di spazio non parleremo di tutte le gare in programma, ma proveremo a prendere in esame quelle principali valutando la situazione squadra per squadra, a seconda di come arrivano a questo appuntamento della 20^ giornata che apre il girone di ritorno del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA TERNANA

Filippo Inzaghi e il suo Brescia ospitano una Ternana che arriva dalla sconfitta interna contro l’Ascoli: le fere hanno bisogno di riprendere la marcia per chiudere al più presto il discorso salvezza, ma chiaramente al Rigamonti non partono favorite perché il Brescia, che nel turno precedente ha vinto sul campo della Reggina, sta correndo per la promozione diretta ed è riuscito ad aumentare il margine su praticamente tutte le rivali, avvicinando anche il primo posto del Pisa per mettersi maggiormente al sicuro.

Per quanto riguarda i pronostici di Serie B, l’agenzia Snai ha assegnato un valore di 1,90 volte la giocata alla vittoria del Brescia, che viene regolata dal segno 1; l’ipotesi del pareggio (segno X) vi permetterebbe invece di guadagnare una somma pari a 3,40 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo esterno della Ternana, identificato dal segno 2, il guadagno con questo bookmaker sarebbe di 4,00 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA REGGINA

Salvo all’ultimo secondo contro il Perugia, il Monza ha fatto un punto nelle ultime due: a questo punto i brianzoli non possono più perdere tempo se vogliono davvero prendersi la promozione diretta, e intanto il calciomercato ha fatto capire quali siano le possibilità di una società che ha già aggiunto Gaston Ramirez e Leonardo Mancuso a una vera e propria corazzata.

Costruita per fare grandi cose, la Reggina aveva iniziato bene ma poi è entrata in crisi profonda; battuta in casa dal Brescia, rischia davvero di farsi travolgere dalla zona playout e retrocessione e oggi secondo la Snai non è favorita, perché il segno 1 che regola la vittoria casalinga del Monza vale 1,75 volte la giocata contro il valore di 4,75 che è stato posto sul segno 2, quello su cui puntare per l’affermazione della squadra calabrese. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,50 volte la cifra messa sul tavolo.

