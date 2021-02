Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 21^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B: questa volta prendiamo in considerazione le partite della 21^ giornata, che si è già aperta con l’anticipo Lecce Ascoli e che sabato 6 febbraio vivrà di altre otto sfide, visto che non è previsto un Monday Night e il turno si concluderà con un solo posticipo della domenica. C’è tanta carne al fuoco: due big match di altissima classifica, partite che possono essere importanti per la corsa ai playoff come anche per quella che riguarda la zona retrocessione, squadre che sono in grande striscia e altre che invece hanno perso la bussola e si devono immediatamente riscattare.

Come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmakers; proveremo a capire in che modo possono andare queste gare della 21^ giornata, il secondo turno di un girone di ritorno che è appena cominciato e che si preannuncia davvero interessante. Dopo aver parlato dei pronostici di Serie B arriverà il momento di rivolgerci ai campi, e saranno dunque le squadre protagoniste di questo sabato che ci dovranno dire se le previsioni saranno state accurate o meno; adesso noi cominciamo il nostro nuovo viaggio attraverso le varie partite che compongono il quadro del turno nel campionato cadetto, per i pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA CITTADELLA

I veneti partono favoriti nella partita del Rigamonti: tra qualche partita sotto tono e prestazioni convincenti il Cittadella è sempre lì a giocarsi la promozione, avendo ormai fatto il salto di qualità e confermato le sue ambizioni. Roberto Venturato arriva dal pareggio contro la Cremonese ed è così rimasto ad un punto dal terzetto che occupa la piazza d’onore, dunque con tutte le possibilità di sfruttare le sfide dirette e fare il passo avanti; il Brescia invece ha già cambiato parecchi allenatori, oggi è affidato a Davide Dionigi ma si sta pericolosamente avvicinando alla zona playout, sconfitto anche dall’Ascoli in una sfida che era molto importante. Secondo l’agenzia Snai i veneti sono ovviamente favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vale 2,40 volte la puntata contro l’eventualità del segno 1 che porta in dote 3,05 volte la posta. Siamo comunque in una situazione di equilibrio come ci dice anche il segno X per il pareggio, che vi farebbe guadagnare 3,10 volte l’ammontare della giocata.

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA CHIEVO

Uno dei due big match è appunto quello dell’Arechi: la Salernitana sembra aver perso quella grande spinta che le aveva permesso di salire al primo posto e minacciare di andare in fuga, ha confermato il suo secondo posto ma nel frattempo è stata agganciata dal Monza (che ha comunque un altro organico) e proprio dal Chievo, in questo momento la squadra più calda della Serie B con 11 risultati utili consecutivi. I gialloblu, che domenica scorsa hanno avuto la meglio del Pescara, sperano che in Brianza possa arrivare un risultato che permetta loro di scavalcare il Monza e avvicinare l’Empoli; intanto deve pensare a questa partita nella quale la Snai le garantisce il favore del pronostico, con un valore di 2,35 volte la puntata che accompagna il segno 2 per la sua vittoria. Il successo interno della Salernitana vi farebbe guadagnare 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X per il pareggio la vincita arriverebbe a 3,00 volte l’importo della vostra puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA