Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 22^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LA 22^ GIORNATA

Analizziamo i pronostici di Serie B per la 22^ giornata: riparte il campionato cadetto, che da qui a breve vivrà una sorta di tour de force per recuperare quei due turni che erano saltati alla fine di dicembre causa Covid, e che sostanzialmente sono già stati giocati ma facendo slittare il calendario. La 22^ giornata è la terza di ritorno: c’è ancora parecchio tempo prima di scoprire quali saranno tutti i verdetti finali, ma intanto le previsioni sulle partite sono interessanti perché come sempre questo campionato è imprevedibile.

Nella valutazione dei pronostici di Serie B prendiamo quindi in considerazione alcune delle gare che vengono disputate tra sabato 12 e domenica 13 febbraio (non sono previsti anticipi o Monday Night), chiaramente facendoci aiutare dalle quote emesse dai bookmaker ma anche dalla situazione di classifica e da quelli che sono stati gli ultimi risultati; iniziamo allora il nostro viaggio, con le partite che possiamo ritenere a nostro giudizio più interessanti o significative in questa 22^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA SPAL

Il Monza deve ripartire dopo aver perso a Cremona una sfida diretta abbastanza importante, anche sul piano psicologico e del segnale da mandare al campionato in termini di lotta per la promozione diretta; la Spal l’ha sfangata pareggiando a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone (che nel finale ha anche sbagliato un rigore, parato da Demba Thiam a Vokic), ma è chiaro che il punto ottenuto non fa piacere a Roberto Venturato che ora ha bisogno seriamente di riprendere la corsa, visto che i playoff sarebbero l’obiettivo concreto.

Secondo l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici di Serie B, è chiaramente il Monza ad essere in vantaggio: la vittoria della squadra brianzola viene infatti valutata 1,85 volte l’importo investito (chiaramente sul segno 1) e c’è distanza, non amplissima ma esistente, rispetto al 4,50 che è il valore posto sul segno 2, quello su cui puntare qualora pensiate che la Spal possa fare il colpo all’U-Power Stadium. Il pareggio come sempre viene identificato dal segno X, e in questo caso il vostro guadagno su questa partita corrisponderebbe a 3,25 volte la giocata con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA PORDENONE

Siamo ora a Parma Pordenone, altra partita interessante: i ducali sono reduci dal pareggio di Benevento, risultato che in assoluto è positivo ma che non sposta il problema di una classifica ancora deficitaria, e soprattutto negativa se si pensa che questa squadra partiva per la promozione diretta (comunque ancora possibile). Dal canto suo il Pordenone è lontano anche solo dalla zona playout, ma qualche colpo lo sta battendo: dopo la vittoria di Perugia ha sfiorato il successo contro la Spal, ma rischia di doversi mangiare le mani per il rigore sbagliato nel finale di partita che è costato 2 punti preziosissimi.

Il Parma comunque è chiaramente favorito, anche secondo i pronostici di Serie B emessi ufficialmente dall’agenzia Snai: vale 1,65 il segno 1 che è quello da giocare per la vittoria interna dei gialloblu, già il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare un valore equivalente a 3,60 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per cui dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma corrispondente a 3,60 volte l’importo investito. (agg. di Claudio Franceschini)



