Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 23^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 23^ GIORNATA

Si apre un nuovo capitolo dei pronostici di Serie B: la 23^ giornata ha preso il via venerdì con l’anticipo Modena Cagliari, ma tra sabato 4 e domenica 5 febbraio sono in programma altre nove partite e dunque il quadro è particolarmente ricco, considerando anche una situazione di classifica che è ancora ingarbugliata nelle sue varie lotte, con la sola eccezione del Frosinone che in questo momento sembra davvero aver lanciato la fuga giusta per uno dei primi due spot che significano promozione diretta in Serie A.

Come sempre con i pronostici di Serie B andremo a individuare le partite più interessanti del turno, in questo caso la 23^ giornata – quarta di ritorno – e con l’aiuto delle quote ufficiali fornite dai bookmaker proveremo a scoprire quale potrebbe essere l’esito dei campi; ricordiamo che come sempre il “main core” del turno è il sabato, ma questa domenica torna il doppio posticipo. Scopriamo allora tutto con l’analisi approfondita dei pronostici di Serie B, iniziando appunto dalle gare di oggi.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO VENEZIA

Benevento Venezia è una partita delicatissima: i sanniti, battuti dalla capolista Frosinone, sono adesso terzultimi in classifica in compagnia del Perugia e non possono davvero sbagliare. Peggio ancora il Venezia, ultimo dopo il pareggio interno contro il Cittadella: due squadre palesemente costruite per la promozione si ritrovano invece a lottare per rimanere in cadetteria, uno scenario anche difficile dal punto di vista psicologico. L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B per questa partita, dicendoci che il Benevento parte favorito: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,30 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro abbiamo un valore di 3,30 volte la vostra giocata sul segno 2, che identifica il successo del Venezia. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che corrisponde a 3,05 volte l’importo che avrete investito.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA BRESCIA

Ecco un altro match davvero delicato: Perugia Brescia è una sfida tra il Grifone che, corsaro a Bari, ha dato segni di risveglio ma rimane in una posizione di classifica pericolante, e le rondinelle che invece stanno crollando e sono ferme a quota 25 punti, cioè appena sopra la zona playout e con il rischio di essere sorpassate proprio dagli umbri, che dal canto loro non possono che sfruttare questo turno casalingo per confermare il successo di sabato scorso. Secondo i pronostici di Serie B che sono stati emessi dall’agenzia Snai la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria del Perugia porta in dote una vincita che equivale a 2,05 volte la vostra giocata, invece già con il pareggio (segno X) arriviamo a un valore che ammonta a 3,25 volte l’importo investito e infine il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo del Brescia, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,80 volte la somma messa sul tavolo.











