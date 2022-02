Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 23^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie B andiamo ad analizzare le partite della 23^ giornata. Chi gioca, e come andranno a finire le sfide? Parliamo di un turno infrasettimanale, e dunque bisogna anche tenere in considerazione il fatto che queste squadre sono scese in campo pochi giorni fa; la fatica potrebbe farsi sentire, il turnover da parte degli allenatori può essere più o meno efficace e sono chiaramente fattori che potrebbero andare a incidere sui risultati.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: tutto sulla partita al Renato Curi

Staremo a vedere, ma intanto possiamo iniziare il nostro viaggio sui pronostici di Serie B andando ad analizzare almeno quelle che sono le partite principali di una 23^ giornata che prevede match davvero interessanti, per una classifica sempre in definizione (al momento la comanda il Lecce) e che anche dopo il turno infrasettimanale – quarta di ritorno – potrebbe regalarci parecchie sorprese nelle varie posizioni e lotte per gli obiettivi.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 21^ giornata: cosa aspettarsi ad Ascoli?

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA PERUGIA

Al San Vito arriva un Perugia reduce da due vittorie consecutive, che si è rilanciato in zona playoff e ora non si vuole fermare: bella occasione nella trasferta in terra calabrese, il Cosenza al momento giocherebbe lo spareggio per non retrocedere e nel fine settimana ha perso una bella occasione, pareggiando a Vicenza e mancando 3 punti in una sfida diretta che era favorevole. Il Perugia segna poco ma concede ancora meno, e questo potrebbe essere decisivo; vedremo cosa succederà, intanto nei pronostici di Serie B sanciti dalla Snai il favore ce l’ha proprio il Grifone, con il valore di 2,15 posto sul segno 2 per la sua vittoria mentre il segno 1, che identifica l’eventualità del successo del Cosenza, vi farebbe guadagnare 3,65 volte quello che avrete messo sul piatto. Abbiamo poi il pareggio, ipotesi regolata dal segno X: in questo caso il valore della vostra vincita ammonterebbe a 3,10 volte la puntata.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 20^ giornata: Cittadella favorito nel derby

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE PARMA

Una sorta di derby allo Zini: la Cremonese sta letteralmente volando, non accenna a fermarsi e con la vittoria di Cittadella si è presa il secondo posto in compagnia del Pisa, ad un solo punto dal Lecce e dunque con possibilità concrete di ottenere quella che sarebbe una clamorosa promozione diretta. Zona di classifica in cui vorrebbe essere il Parma, ma i ducali non hanno mai trovato ritmo in questo campionato; se non altro nell’ultima giornata hanno demolito il Pordenone, ma adesso devono iniziare la rimonta senza perdere altro tempo. Per i pronostici di Serie B la Cremonese parte favorita: la Snai ci dice infatti che il segno 1 per la vittoria casalinga dei grigiorossi ha un valore di 2,10 volte la somma messa sul tavolo, contro il 3,70 che è la quota ad accompagnare il segno 2 per l’affermazione del Parma. Con il pareggio, regolato dal segno X come sempre, il guadagno con questo bookmaker equivarrebbe a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA