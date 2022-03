Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 27^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 27^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia immediatamente: si gioca la 27^ giornata che prende il via martedì 1 marzo e si concluderà mercoledì 3 marzo. Stiamo parlando di un altro turno infrasettimanale, il terzo consecutivo: in questo periodo il campionato cadetto ha giocato tantissimo, uno scenario che ricorda molto da vicino quello che nel 2020 si era reso necessario per recuperare sui tre mesi di lockdown, e che anche adesso inevitabilmente può condizionare i singoli match e la classifica del campionato, visto che alcune squadre sono più attrezzate di altre per giocare ogni tre giorni.

Con i pronostici di Serie B andremo a studiare le varie partite della 27^ giornata: come di consueto ci faremo aiutare dalle quote che sono state previste dalle agenzie (in particolare la Snai) provando a capire in che modo potrebbero finire queste sfide che, naturalmente, disegneranno una diversa classifica di Serie B. Al momento comandano Lecce e Cremonese, ma di cambi della guardia ne abbiamo visti; dunque iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B, prendendo in considerazione le partite principali di questa appassionante 27^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO CREMONESE

Uno dei big match per i pronostici di Serie B è chiaramente Benevento Cremonese, ideale sfida diretta per la promozione senza passare dai playoff: la Cremonese resiste al primo posto in classifica e dopo due 0-0 consecutivi è tornata alla vittoria piegando la Ternana in trasferta, il Benevento ha invece fatto il colpo grosso sul campo del Perugia e si è rilanciato in grande stile, anche se c’è ancora distanza da recuperare e al momento l’orizzonte sembra essere quello dei playoff (i sanniti comunque ci sono già passati e li hanno anche vinti, dunque sono abituati a questo contesto). Secondo le quote previste dall’agenzia Snai la squadra favorita per la vittoria è quella di casa: il segno 1 che identifica la vittoria del Benevento vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica il successo della Cremonese porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte l’importo investito con questo bookmaker. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, ha un valore che equivale a 2,95 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA PERUGIA

I pronostici di Serie B ci conducono a parlare anche di Brescia Perugia, che è un altro big match in questa 27^ giornata. Le rondinelle sono in lieve recupero dopo un periodo difficile, ma non sono riuscite a confermare il primo posto in classifica pareggiando sul campo del Como, altra frenata per Pippo Inzaghi che ora ritrova il Rigamonti e ospita un Perugia che sta puntando ad un posto nei playoff, sta facendo generalmente bene ma sabato ha perso in casa contro il Benevento una partita molto importante, soprattutto a livello psicologico. Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Brescia Perugia indicano nella formazione lombarda la favorita, forte di un valore sulla sua vittoria (segno 1) che vi permetterebbe di guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto. L’ipotesi del pareggio, che viene regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata mentre per il segno 2, che identifica l’affermazione esterna del Perugia, questo bookmaker vi premierebbe con un valore che equivale a 3,70 volte la puntata che avrete deciso su questa partita.



