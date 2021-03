Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 28^ giornata (12-13 marzo)

PRONOSTICI SERIE B: LA 28^ GIORNATA

Un nuovo turno del campionato cadetto, un nuovo viaggio attraverso i pronostici di Serie B: questa volta parliamo della 28^ giornata e bisogna iniziare da venerdì 12 marzo, perché ci sono due anticipi che ci condurranno poi a una conclusione che arriverà nel tardo pomeriggio di sabato. Come sempre il torneo della seconda divisione è apertissimo, fatto di una classifica corta e squadre che lottano contemporaneamente per vari obiettivi, questo anche perché la presenza di playoff (per la promozione) e playout per non retrocedere creano per forza di cose una graduatoria molto più compatta.

Noi ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker sulle varie sfide della 28^ giornata, per provare a capire quello che potrebbe accadere sui campi, dando uno sguardo appunto alla classifica e ai risultati recenti; iniziamo allora il nostro excursus attraverso i risultati di Serie B, procedendo ovviamente in ordine cronologico e iniziando a presentare le partite di venerdì.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA PISA

Sfida interessante quella del Tombolato: ci sono appena 4 punti di differenza tra le due squadre, i veneti che nel 2019 avevano giocato la finale per la promozione non sono riusciti a ripetersi e oggi stanno offrendo un rendimento altalenante. Dopo il ko interno contro il Pescara hanno fermato la capolista Empoli, ma la distanza con le prime due posizioni è ancora da colmare; periodo invece positivo per un Pisa che proprio sul Cittadella fa la corsa playoff, dovendo al momento recuperare 4 punti. Cosa ci dicono i pronostici della Snai per questa partita? A partire favorito, abbastanza inevitabilmente, è il Cittadella che ha un valore di 1,90 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria, mentre il segno X da giocare per il pareggio vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,10 volte la cifra messa sul piatto. L’eventualità del successo del Pisa, regolata dal segno 2, porta in dote un guadagno che ammonta a 4,50 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: SPAL ENTELLA

Al Mazza la situazione sembra essere più chiara, almeno in partenza: gli estensi sono settimi insieme al Cittadella e vanno a caccia della continuità giusta per assaltare la promozione immediata, il colpo sul campo del Pescara è stato utile per riprendere la marcia in una classifica in cui ci sono occasioni per tante. Non per l’Entella comunque, perché dopo un periodo positivo i liguri sono tornati a faticare tantissimo: ultimo posto e già 6 punti di distacco dalla zona playout. L’agenzia Snai non poteva che assegnare il favore del pronostico alla squadra di casa: la vittoria della Spal è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare 1,60 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione dell’Entella porta in dote una vincita pari a ben 7,00 volte l’importo investito. Questo bookmaker inoltre ha assegnato una quota di 3,40 volte la cifra giocata sul segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio.



