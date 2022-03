Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 28^ giornata (5-6 marzo)

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI PER LA 28^ GIORNATA

I pronostici di Serie B stanno nuovamente per tenerci compagnia: andiamo questa volta ad analizzare le partite che si giocano per la 28^ giornata, cominciando con il dire che questa volta il turno è equamente diviso e dunque vivremo cinque gare sabato 5 marzo, e le altre cinque domenica 6 marzo. Dopo aver assistito all’infrasettimanale, con i pronostici di Serie B bisogna parlare di un fine settimana nel quale non saranno poche le partite interessanti, perché chiaramente non c’è solo la splendida lotta per la promozione diretta ma altri obiettivi che parecchie squadre cercano di raggiungere.

Dunque noi come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state previste dai bookmaker, e proveremo a ipotizzare come possano andare le cose sui vari campi, prendendo in esame le sfide che consideriamo più interessanti per varie ragioni – tenendo ovviamente conto anche e soprattutto della classifica del campionato. Siamo quindi pronti a iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B, tra poco la 28^ giornata prenderà il via e noi dovremo essere preparati a fornire tutte le informazioni del caso.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA MONZA

Cittadella Monza può essere considerata una sorta di sfida infinita, perché l’anno scorso le due squadre si sono incrociate nella semifinale playoff e poi all’inizio di questa stagione in Coppa Italia, e aiuta il fatto che entrambe lottino concretamente per la promozione. Doppio pareggio nell’ultima giornata: in casa contro il Parma per la squadra brianzola, al Mazza contro la Spal per i veneti, e dunque nessuna delle due riesce ancora a fare il definitivo salto di qualità pur se poi nella post season – se non prima – entrambe saranno delle minacce. Intanto i pronostici di Serie B per Cittadella Monza individuano nella squadra di casa quella favorita: il segno 1 che regola l’eventualità della vittoria veneta vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore corrispondente a 2,85 volte la puntata (dunque è una previsione in equilibrio) per il segno 2 che identifica il successo del Monza. Il pareggio, per il quale dovrete giocare su segno X, porta in dote una vincita che equivale con questo bookmaker a 3,10 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA REGGINA

Partita davvero molto interessante questa Parma Reggina, che si gioca tra una corazzata in netta difficoltà come quella ducale, che non è lontanissima dalla zona playout e in generale non ha mai mostrato il suo lato migliore pur avendo ogni tanto qualche bel colpo, e gli amaranto che sono partiti benissimo, sono andati in crisi e poi con Roberto Stellone alla guida sono rinati, tanto da arrivare a 3 punti dai playoff. Può succedere davvero di tutto al Tardini, parleremo di una partita da tripla ma secondo i bookmaker le cose sarebbero diverse, infatti il segno 1 previsto dall’agenzia Snai, per la vittoria del Parma, vi farebbe guadagnare un valore corrispondente a 1,80 volte quanto puntato e quindi abbiamo i ducali decisamente favoriti sulla Reggina, la cui vittoria è regolata dal segno 2 e porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’ipotesi del segno X, che come sempre identifica l’eventualità di un pareggio in questa partita: in questo caso l’equivalente del vostro guadagno sarebbe di 3,40 volte la giocata.



