Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 30^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LA 30^ GIORNATA

I pronostici di Serie B ci accompagnano, sabato 20 e domenica 21 marzo, attraverso la 30^ giornata: siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare, ma questo entusiasmante campionato cadetto deve ancora risolvere tutti i suoi verdetti. Basti pensare a cosa è successo nell’ultimo turno infrasettimanale, in cui le prime tre della classe hanno allungato sulla concorrenza che si è annullata a vicenda, così da creare una classifica che anche per la griglia dei playoff è assolutamente in divenire.

Per non parlare poi della corsa alla salvezza: forse l’Entella ha già un piede in Serie C ma per il resto la lotta è serratissima tra colpi di scena e strisce positive o negative, e allora diventa ancora più interessante leggere i possibili esiti delle partite viaggiando nei pronostici di Serie B, la cui valutazione sarà fatta come sempre facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker e, in modo particolare e specifico, dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI ENTELLA

Si parte dal testa-coda della 30^ giornata: l’Empoli ha giocato in superiorità numerica praticamente tutta la partita contro il Pordenone, ma ha trovato la vittoria solo a due minuti dal 90’ confermando il vantaggio sul Monza e soprattutto sul Lecce. Si allunga la striscia di imbattibilità, si avvicina la promozione e i toscani sanno di non poter perdere terreno contro l’ultima della classe, battuta in casa dalla Cremonese martedì e sempre più lontana anche solo dalla possibilità di giocare i playoff. Per questa partita del Castellani la Snai ha fornito un pronostico che va ovviamente a vantaggio dell’Empoli, ma non in maniera troppo netta: infatti il segno 1 per la vittoria della capolista vale 1,50 volte la puntata, mentre il segno 2 che identifica il successo dell’Entella vi farebbe guadagnare 6,50 volte la giocata. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la somma messa sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE LECCE

Anche allo Stirpe si gioca una partita delicata, in particolar modo per il Frosinone che non è riuscito ad avere la meglio del Chievo, e dunque continua a essere fuori dalla zona playoff con 4 punti da recuperare. I ciociari rischiano davvero di fallire quello che era considerato un obiettivo minimo, ma del resto dopo una buona partenza sono letteralmente crollati; il Lecce invece si è ripreso in grande stile e lo ha dimostrato con la pirotecnica vittoria di Venezia, che ha confermato il terzo posto a ridosso del Monza e l’allungo sulle altre rivali. I salentini sono favoriti anche per la gara di oggi, come ci dicono le quote fornite dalla Snai: il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,40 l’importo della giocata, siamo già ad un valore corrispondente a 3,05 volte la puntata per il segno X che regola il pareggio mentre l’eventualità della vittoria del Frosinone, per la quale dovrete puntare sul segno 1, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



