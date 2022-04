Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 32^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LA 32^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: si gioca la 32^ giornata del campionato cadetto, che prende il via sabato 2 aprile con un piatto ricco di sette partite. La Serie B resta assolutamente incerta: l’ultimo turno ci ha detto che la Cremonese si è confermata in testa alla classifica, ma i grigiorossi si trascinano alle spalle un gruppo di avversarie che contendono la promozione diretta e sostanzialmente partono alla pari o quasi, perché nessuna di loro è riuscita a fare il vero salto di qualità scavando il vuoto.

Certamente nel parlare dei pronostici di Serie B, ipotizzando gli scenari possibili sui campi e andando a leggere le quote che sono state previste dai bookmaker, bisognerà anche evidenziare le altre situazioni del campionato, per esempio quella di una lotta per la salvezza che in un certo qual modo si sta definendo e che sta vedendo alcune squadre riuscire a fare un bel passo avanti: non resta allora che metterci comodi e analizzare almeno i match che riteniamo più importanti o comunque significativi nella 32^ giornata, un’ideale selezione per il nostro viaggio con i pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE REGGINA

La prima partita di cui parliamo con i pronostici di Serie B è Cremonese Reggina: la capolista giustamente merita la copertina perché sta disputando un grande campionato, è ancora al comando delle operazioni e prima della sosta ha vinto sul campo della Spal, confermando che la sua incursione in vetta è tutt’altro che peregrina ma c’è invece ottimo materiale per salire di categoria. La Reggina aveva battuto il Cosenza nel sempre sentito derby calabrese, e così facendo si è rimessa in corsa per i playoff: i punti da recuperare per la post season sono 6, non pochi e con avversarie agguerrite ma comunque ancora una possibilità concreta. L’agenzia Snai naturalmente sancisce che la Cremonese sia favorita: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,63 volte l’importo investito, per contro siamo ad un valore di 5,75 volte la giocata per il segno 2 che regola l’eventualità del successo della Reggina. Per il pareggio, ovvero il segno X, questo bookmaker ha invece previsto una vincita che equivale a 3,65 volte la somma che avrete scelto di giocare.

PRONOSTICI SERIE B: LECCE FROSINONE

È sicuramente molto interessante anche Lecce Frosinone per i pronostici di Serie B. I salentini non sono riusciti ad andare in fuga pur avendone tutte le possibilità, prima della sosta hanno pareggiato ancora (a Parma) e così ora occupano il quarto posto in classifica, con il timore fondato che il campionato cadetto termini come l’anno scorso e cioè con una “semplice” qualificazione ai playoff, che poi si erano rivelati negativi. Per questo dunque bisogna tornare a vincere, ma il Frosinone non scherza e anzi è in ripresa: il 2-0 al Benevento ha permesso ai ciociari di agganciare i sanniti (che hanno una partita in meno, comunque) e dunque di tenere idealmente il passo per la promozione diretta, anche se la distanza di 7 punti non è certo agile da coprire. Secondo le valutazioni dell’agenzia Snai il Lecce è favorito per questa partita del Via del Mare: il valore posto sul segno 1 per la sua vittoria è di 1,90 volte l’importo giocato, per contro arriviamo a una vincita pari a 4,25 volte la puntata per il segno 2, che identifica l’affermazione del Frosinone. Regolato dal segno X, il pareggio con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una cifra che corrisponde a 3,30 volte la somma messa sul piatto.











