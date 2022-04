Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 36^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LA 36^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia a una settimana esatta di distanza: dopo aver vissuto il turno del lunedì dell’Angelo, il 25 aprile ci aspetta la 36^ giornata. Siamo davvero vicini alla conclusione della stagione regolare, ma bisogna ancora capire chi otterrà la promozione diretta e chi invece andrà a giocare playoff e playout: al momento l’unico verdetto definitivo è quello del Pordenone che è retrocesso in Serie C, naturalmente altre squadre sono ad un passo dal rispettivo traguardo ma al momento non si può ancora parlare di aritmetica.

Anche per questo le partite per i pronostici di Serie B sono davvero interessanti: come sempre proveremo ad analizzare quelle più importanti, facendoci aiutare dalle quote che le agenzie di scommesse hanno fornito per fare il proprio pronostico e, ovviamente, provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose sui vari campi, anche a seconda della condizione delle varie squadre e di altri fattori. Siamo allora pronti a metterci comodi e iniziare il nostro consueto viaggio attraverso i pronostici di Serie B, facendo insieme le nostre previsioni sulle gare della 36^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI CITTADELLA

Partiamo dal lunch match Ascoli Cittadella: i marchigiani sono vicini ai playoff ma non ancora certi di giocarli, certo però l’ultima vittoria ha portato a 6 punti il vantaggio sul nono posto e dunque manca davvero poco per timbrare un obiettivo importante. Per contro il Cittadella ha rovinato la sua corsa con un girone di ritorno pessimo: dunque, da squadra che l’anno scorso ha disputato la finale per la promozione, quella veneta passa a essere tra coloro che tra poco andranno in vacanza e inizieranno a costruire la prossima stagione. Inevitabilmente l’agenzia Snai ci dice che nei pronostici di Serie B per questa giornata l’Ascoli parte favorito: il segno 1 che identifica la vittoria dei marchigiani vi farebbe guadagnare 1,83 volte quanto messo sul piatto, siamo invece ad un valore di 3,40 volte l’importo investito per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio (naturalmente segno X) e infine l’affermazione esterna del Cittadella, per la quale dovrete puntare sul segno 2, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la somma giocata.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA PARMA

Dal lunch match al posticipo serale Perugia Parma: proprio il Grifone è l’unica squadra che può ancora togliere la post season all’Ascoli, ma i tantissimi pareggi hanno impedito agli umbri di spiccare il volo. Certo però il Perugia ci crede ancora: l’Ascoli infatti è settimo in classifica, la corsa di Massimiliano Alvini viene fatta sul Frosinone che ha tre punti di vantaggio e oggi sfida il Monza, dunque con la concreta possibilità di fermarsi o rallentare. Il Perugia però deve rompere gli indugi e vincere, approfittando della partita interna contro un Parma che, con tremenda delusione, non giocherà i playoff ed è già concentrato sulla prossima stagione. Secondo l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B, la squadra di casa è nettamente favorita: il segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria del Perugia vi farebbe guadagnare 1,90 volte la somma che avrete giocato, il segno X sul quale bisogna puntare per il pareggio ha un valore che corrisponde a 3,35 volte la quota messa sul piatto mentre l’eventualità della vittoria del Parma, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,00 volte l’importo investito.











