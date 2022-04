Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 37^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI PER LA 37^ GIORNATA

I pronostici di Serie B che fanno riferimento alla 37^ giornata ci consegneranno un quadro davvero fantastico: si gioca sabato 30 aprile, praticamente tutto in contemporanea con la sola eccezione di Reggina Como (le due squadre non hanno più obiettivi) e questo perché in ogni match ci sono squadre che vanno a caccia di traguardi concreti, siano essi la promozione diretta o la salvezza, per non dire della corsa ai playoff o ad evitare – o raggiungere – i playout, anche se negli ultimi due casi dobbiamo dire che la situazione è molto più definita.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 36^ giornata: Brescia favorito sulla Spal

Come sempre la valutazione delle varie partite sui pronostici di Serie B prenderà spunto dai risultati che sono maturati nell’ultima giornata o comunque nel periodo più recente, dalla classifica e, trattandosi della penultima giornata della stagione regolare, anche da quelle che sono le motivazioni pur se, lo abbiamo visto anche lunedì, questo non ha impedito che si verificassero risultati davvero sorprendenti. Mettiamoci allora comodi, e iniziamo subito a studiare il quadro delle gare che compongono il programma della 37^ giornata nel campionato cadetto.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 35^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: VICENZA LECCE

Quasi un testa-coda, Vicenza Lecce è terzultima contro prima: i berici sono tornati a sperare quantomeno nel playout (non possono ambire a salvarsi subito) grazie alla vittoria di Como, sfruttando appunto il fatto che i lariani fossero tranquilli. Se fosse così bisognerebbe ringraziare Cristian Brocchi, mentre nel Lecce Marco Baroni è davvero vicino a timbrare la seconda promozione in Serie A dopo quella con il Benevento, ma deve stare molto attento perché nella testa della classifica è successo davvero di tutto e non ci stupiremmo troppo nel vedere i salentini costretti ai playoff, per la seconda stagione consecutiva. Intanto l’agenzia Snai che ha tracciato le quote per i pronostici di Serie B indica chiaramente nel Lecce la squadra favorita: il segno 2 per la sua vittoria ha un valore che ammonta a 1,77 volte la vostra giocata, per contro siamo a 4,75 volte l’importo investito per il segno 1, sul quale puntare per il successo casalingo del Vicenza. Il pareggio, eventualità che come sempre è regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,50 volte la cifra messa sul tavolo.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 34^ giornata: cosa succederà allo Stirpe?

PRONOSTICI SERIE B: MONZA BENEVENTO

Monza Benevento per i pronostici di Serie B è delicatissima: terza contro sesta, ma entrambe sconfitte nell’ultimo turno. Se il ko dei brianzoli magari poteva anche starci (a Frosinone) anche se non nelle proporzioni visto che è arrivato un 1-4, il Benevento è clamorosamente caduto in casa contro la Ternana, una squadra che ormai da qualche settimana è del tutto tranquilla e che aveva molte meno motivazioni. Chi perde è tagliato fuori dalla promozione immediata: di sicuro il Benevento, probabilmente il Monza anche se nel caso bisognerà valutare quale sia il risultato della Cremonese. Ecco allora che questa partita dell’U-Power Stadium assume i connotati di uno straordinario spareggio: secondo le quote fornite dall’agenzia Snai la squadra favorita per la vittoria è il Monza, che sul segno 1 si vede porre un valore che corrisponde a 2,10 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la vostra giocata e curiosamente questo è l’identico valore che il bookmaker ha stabilito, rispetto alle giocate pervenute, per il segno 2, che è naturalmente l’opzione su cui dovrete puntare per l’affermazione esterna del Benevento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA