Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 38^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 38^ GIORNATA

Eccoci all’ultima analisi dei pronostici di Serie B, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: la 38^ giornata deve ancora consegnarci i suoi verdetti, perché al momento conosciamo soltanto il nome di due squadre retrocesse (Pordenone e Crotone) e di cinque – su sei – di quelle che giocheranno i playoff, che però sono variabili visto che mancano le due promozioni immediate e il contesto in questo senso è molto simile al playout, che ci sarà ma deve ancora essere definito nelle sue partecipanti, che comunque usciranno da un gruppetto di tre squadre.

Ecco perché i pronostici di Serie B sulla 38^ giornata vanno analizzati con estrema attenzione: quasi su ogni campo (di fatto c’è una sola eccezione, e infatti Crotone Parma è l’unica partita che non si giocherà in contemporanea rispetto alle altre) c’è almeno una squadra che si gioca qualcosa, fosse anche la posizione nella griglia dei playoff che per quasi tutte significa evitare il primo turno e andare subito in semifinale. Ci faremo aiutare come di consueto dalle quote fornite dai bookmaker per addentrarci nell’intricato scenario dei pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LECCE PORDENONE

Quello dello stadio Via del Mare è il testa-coda che potrebbe sancire la promozione dei salentini, ma Lecce Pordenone è già il secondo match point per Marco Baroni che, clamorosamente, lunedì al 90’ era promosso in Serie A ma nei minuti successivi si è fatto battere dal Vicenza, non riuscendo così a ottenere l’obiettivo con una giornata di anticipo ma comunque restando in testa perché le rivali non ne hanno approfittato. Oggi, contro un Pordenone retrocesso, certo dell’ultimo posto e disastroso in stagione, ci si aspetta che il Lecce festeggi.

Dopo tutto ai salentini basterebbe anche solo pareggiare di fatto, e dunque il traguardo sembra veramente a un centimetro. Vantaggio netto per la capolista nei pronostici di Serie B: secondo la Snai il segno 1 che identifica la vittoria del Lecce è quotato 1,16 volte quanto investito, mentre già il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vi farebbe guadagnare 7,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Addirittura con il successo esterno del Pordenone, regolato dal segno 2, la vostra vincita equivarrebbe a 16,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA MONZA

Perugia Monza ci presenta l’altra partita con la squadra padrona del suo destino in termini di promozione immediata, ma attenzione: se il Monza sarà in Serie A con una vittoria (o comunque approfittando di altri risultati), il Perugia può ancora sperare nei playoff anche se dovrebbe vincere e sperare nella contemporenea sconfitta del Frosinone, scenario creatosi con l’inattesa e dolorosa sconfitta nel derby di Terni ma anche a causa di almeno due gol subiti letteralmente all’ultimo secondo, e di troppe occasioni lasciate per strada in un campionato comunque positivo.

Il Monza dal canto suo ci crede, dopo la tremenda beffa dell’anno scorso: i brianzoli pian piano hanno trovato il ritmo giusto, ma come tutte le rivali per la promozione hanno lasciato qualcosa nel corso della stagione. I pronostici di Serie B danno ragione al Monza, e non di poco considerando che si gioca al Renato Curi: vale 1,92 secondo la Snai il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione dei brianzoli, per contro il segno 1 che regola la vittoria del Perugia porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte la giocata mentre il segno X, per il pareggio, ha una quota che equivale a 3,65 volte quanto messo sul piatto.

