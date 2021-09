Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 5^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

Un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B è quello che ci conduce attraverso il primo turno infrasettimanale della stagione: inaugurata da Frosinone Brescia, la 5^ giornata prosegue martedì 21 settembre con altre sette partite, e poi si concluderà con i due posticipi del mercoledì. Siamo chiaramente in un momento nel quale è ancora prematuro tracciare bilanci che vadano a esplorare in profondità le possibilità delle varie squadre, ma quattro giornate le abbiamo già passate e dunque di come le varie realtà del campionato cadetto si stanno comportando possiamo sicuramente parlare.

Proveremo a farlo anche ora, nella nostra analisi sui pronostici di Serie B che toccherà quantomeno le partite principali e attraverso cui cercheremo di ipotizzare i possibili esiti sul campo, e di conseguenza anche come potrebbe cambiare una classifica al momento ancora parecchio parziale ma già con rapporti di forza interessanti. Iniziamo quindi il nostro viaggio nei pronostici di Serie B per la 5^ giornata, facendoci aiutare come sempre dalle quote fornite dai bookmaker ufficiali.

PRONOSTICI SERIE B: ALESSANDRIA ASCOLI

Fino a pochi giorni fa Alessandria Ascoli era un testa-coda, ma poi i marchigiani hanno perso contro il Benevento e si sono staccati dal primo posto; restano una squadra competitiva e che potrebbe davvero fare strada in alta classifica, a patto ovviamente di confermare questo ottimo avvio. L’Alessandria rappresenta una sorta di “anomalia”: ha giocato ottime partite, ne ha perse almeno due in modo incredibile e ha 0 punti. Deve rialzare la testa, ma l’atteggiamento visto in campo lascia intendere che la salvezza potrebbe arrivare continuando in questo modo. Per i pronostici di Serie B analizziamo quindi la partita del Moccagatta: l’agenzia Snai ci dice che l’Alessandria è la squadra favorita, ma con un equilibrio praticamente totale visto che il segno 1 per la vittoria piemontese vale 2,70 volte la puntata, mentre il segno 2 che identifica il successo dell’Ascoli vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO CITTADELLA

Sicuramente Benevento Cittadella è la partita di cartello nella 5^ giornata: due squadre che si giocano la promozione – almeno nelle intenzioni – come del resto si evince da quanto accaduto l’anno scorso, con i sanniti retrocessi in maniera beffarda dalla Serie A e i veneti che, per la seconda volta in tre stagioni, hanno perso la finale dei playoff. In questo 2021-2022 entrambe sono partite abbastanza bene, pur potendo fare di più; entrambe hanno un allenatore nuovo e da questo punto di vista devono carburare, soprattutto il Cittadella che, pur promuovendo l’assistente di Roberto Venturato, di fatto ha inaugurato un novo ciclo dopo sei stagioni. La Snai, per i pronostici di Serie B, ci dice che il Benevento parte favorito nella partita del Vigorito: vale infatti 2,05 volte la giocata il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, mentre l’eventualità del pareggio (per la quale dovrete puntare sul segno X) moltiplicherebbe per 3,15 volte l’importo investito. Abbiamo poi l’affermazione esterna del Cittadella, che è regolata dal segno 2: in questo caso il vostro guadagno ammonterebbe a 3,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



