Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 5^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: I NOSTRI RISULTATI

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della quinta giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus che ha penalizzato lo scorso torneo, il nuovo campionato cadetto è partito in ritardo e siamo dunque giunti solo adesso al quinto turno della stagione regolare, nonostante si arrivi dal fresco turno infrasettimanale giocato in settimana. Oggi quindi, sabato 24 ottobre 2020, ci attendono la maggioranza delle partite fissate per questa giornata di Serie B che sarà completata poi domani dai due posticipi. Le sfide saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B naturalmente in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà la sua 5^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B

PRONOSTICO MONZA CHIEVO

Il Monza clamorosamente è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dal momento che finora ha sempre pareggiato. Possiamo considerarlo favorito per oggi pomeriggio, ma attenzione a un Chievo che arriva dalla vittoria di martedì contro il Brescia. L’agenzia Snai considera comunque favoriti i brianzoli, la cui vittoria (segno 1) è infatti quotata a 1,95 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PORDENONE REGGINA

L’inizio di campionato è stato sicuramente più positivo per la Reggina neopromossa piuttosto che per il Pordenone, che ha perso martedì sul campo del Cittadella nel turno infrasettimanale. Si annuncia dunque una partita piuttosto incerta e noi votiamo per il pareggio perché sarebbe l’ipotesi più remunerativa secondo l’agenzia Snai, che quota il segno X a 3,15.

PRONOSTICO SALERNITANA ASCOLI

Buonissimo inizio per la Salernitana, che partirà dunque favorita oggi contro l’Ascoli, anche se i marchigiani arrivano da una vitotria martedì sera che ha rilanciato le quotazioni dell’Ascoli. Indichiamo comunque il successo della Salernitana e di conseguenza il segno 1, che secondo l’agenzia Snai sarebbe quotato a 2,05 allo stadio Arechi.

PRONOSTICO SPAL VICENZA

Una squadra retrocessa dalla A e una neopromossa dalla C, ma a dire il vero finora sia la Spal sia il Vicenza hanno fatto fatica. La qualità della rosa potrebbe comunque favorire i padroni di casa ferraresi, di conseguenza ecco che il segno 1 è quotato a 2,10 volte la posta in palio da parte dell’agenzia Snai.

