Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 6^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: RISULTATI, COME ANDRANNO LE PARTITE DI OGGI?

E’ arrivato il momento di studiare i pronostici di Serie B: siamo arrivati alla sesta giornata del campionato cadetto, e come sempre nella nostra analisi ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il torneo della seconda divisione è appassionante perché incerto, con una classifica che solitamente rimane corta a lungo e dunque aiuta a creare ribaltoni anche incredibili, come ad esempio abbiamo visto la scorsa estate con la retrocessione di un Perugia che prima del lockdown lottava per la promozione; con questi pronostici proveremo dunque a fare un’escursione nelle gare principali del turno, provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose e, appunto, vedendo anche quello che ci dice il bookmaker. Iniziamo subito allora il nostro viaggio, partendo chiaramente dalla partita che si gioca cronologicamente per prima in questa prima giornata.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA MONZA

Il Monza partiva nel campionato di Serie B con i favori del pronostico circa la corsa alla promozione, ma strada facendo ha perso parecchi giocatori per il Coronavirus e, anche a causa di un calendario terribile nelle prime giornate, non ha ancora vinto segnando appena 2 gol, e si trova già a dover evitare di farsi coinvolgere nella corsa per non retrocedere. Per di più oggi Cristian Brocchi va a trovare un’altra big, quel Cittadella che nel 2019 ha giocato la finale playoff e che è sempre riuscita a qualificarsi per la post season nella gestione di Roberto Venturato, oggi terzo in classifica; secondo le quote fornite dall’agenzia Snai i pronostici di Serie B per questa partita indicano nei veneti la squadra favorita, ma in maniera assolutamente risibile visto che il segno 1 vale 2,70 volte la puntata, mentre con il segno 2 per il successo del Monza intaschereste 2,80 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA EMPOLI

Partita intrigante per i pronostici di Serie B è anche Venezia Empoli: la capolista del campionato va a giocare al Penzo e dunque Alessio Dionisi ritrova da avversaria la squadra che ha salvato lo scorso anno, guadagnandosi una sorta di scatto nella carriera visto che i toscani sono sicuramente più avanti nelle stime di questo torneo cadetto. Non per niente sono primi in classifica, avendo già fermato il Monza e vinto due volte in trasferta, compreso il colpo di Frosinone; tutto sommato il Venezia non è partito malissimo ma ha bisogno del salto di qualità, e sarebbe ottimo trovarlo frenando la corsa della prima della classe. L’agenzia Snai parla curiosamente a favore dei lagunari: il segno 1 per la vittoria del Venezia porta in dote una vincita corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, per contro il successo dell’Empoli regolato dal segno 2 vi farebbe guadagnare 3,10 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, ha un valore che ammonta a 3,15 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



