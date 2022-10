Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 9^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 9^ GIORNATA

Eccoci arrivati a un’altra puntata del nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B: le partite che viviamo oggi sono quelle relative alla 9^ giornata del campionato cadetto. Siamo ancora a meno di un quarto del percorso: è ancora complicato fare dei bilanci davvero approfonditi, ma chiaramente possiamo notare come la situazione di classifica veda Reggina e Bari impegnate nel tentativo di fuga, al momento quindi Filippo Inzaghi e Michele Mignani sperano di staccare la concorrenza e andare a fare una corsa a sé per la promozione immediata in Serie A.

Tuttavia alle spalle delle due capolista arrivano squadre che hanno tutto per inserirsi nella corsa, dal Genoa favoritissimo alla vigilia al Parma in cerca di riscatto, passando poi dalla sorprendente Ternana e da due ottime outsider come Frosinone e Brescia. A noi ora interessa, nella valutazione dei pronostici di Serie B, individuare quello che potrebbe succedere sui vari campi; prenderemo in esame alcune partite della 9^ giornata e ci faremo aiutare come di consueto dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO TERNANA

Naturalmente Benevento Ternana è una partita interessante da analizzare con i pronostici di Serie B: i sanniti sono in ritardo ma Fabio Cannavaro si è appena insediato in panchina e ha avuto poco tempo per prendere realmente possesso dell’ambiente, certamente la rosa è stata costruita per salire in Serie A e si attende sempre il punto di svolta che potrebbe essere portato dal Pallone d’Oro 2006. La Ternana invece, come detto, è una grande rivelazione: terza in classifica con gli stessi punti del Brescia, sta inseguendo la coppia di testa con tanta qualità e in questo senso ha pagato la continuità societaria, visto che Cristiano Lucarelli è l’allenatore della promozione e della salvezza nello scorso campionato.

Per i pronostici di Serie B notiamo allora che la squadra favorita è il Benevento: vale 2,05 volte la puntata il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa, per contro il successo della Ternana (segno 2) vi farebbe guadagnare 3,50 volte quello che avrete messo sul piatto e questo valore è identico a quello posto sul pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA REGGINA

Altra partita molto interessante nei pronostici di Serie B, Parma Reggina ci farà compagnia allo stadio Tardini: Filippo Inzaghi torna nella squadra che lo ha fatto esordire in Serie A (sono passati ormai 27 anni) e affronta una avversaria davvero tosta, che con l’avvento di Fabio Pecchia in panchina sembra aver del tutto cambiato passo rispetto alla passata stagione, quando pensava di prendersi la promozione immediata e invece ha quasi dovuto lottare per salvarsi. Un Parma che naturalmente non ha cambiato le sue ambizioni rispetto al 2021-2022; nemmeno la Reggina, che l’anno scorso ha avuto ottimi momenti ma non ha saputo confermare le sue ambizioni, invece oggi è prima in classifica e dà una sensazione di grande solidità.

La Snai ha tracciato i pronostici di Serie B e ci informa di come la squadra favorita al Tardini sia quella di casa: vale 2,00 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la vittoria del Parma, contro il valore di 3,85 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo della Reggina. Il pareggio è regolato dal segno X, e porta in dote una vincita equivalente a 3,40 volte quanto avrete pensato di investire.











