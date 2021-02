Pronostici Serie B/ Quote e pronostici per le partite della 22^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI DEL TURNO INFRASETTIMANALE

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della ventiduesima giornata: il campionato cadetto ci propone infatti fra oggi e domani (quando avremo due posticipi) in turno infrasettimanale la terza giornata del girone di ritorno. Oggi quindi, martedì 9 febbraio 2021, ci attendono la maggioranza delle partite fissate per questa giornata di Serie B che sarà completata poi domani dai già citati due posticipi, che coinvolgeranno le squadre che domenica hanno disputato il posticipo del turno dello scorso weekend. Le sfide saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B naturalmente in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà la sua 22^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE

CITTADELLA COSENZA

Dopo il pazzo pareggio di Brescia rimontando ben tre gol di svantaggio, il Cittadella parte favorito oggi contro il Cosenza, anche se fare pronostici in Serie B è sempre pericoloso. I calabresi arrivano a loro volta da un buon pareggio contro la Spal, ma certamente al Tombolato sarà una missione complicata per il Cosenza. Anche l’agenzia Snai ritiene favorito il Cittadella e la quotazione per il segno 1 è pari a 1,70.

EMPOLI PESCARA

La capolista del campionato di Serie B contro l’ultima in classifica: testa-coda nel vero senso della parola, di conseguenza è naturale considerare favorito l’Empoli, che arriva dall’ottimo pareggio sul campo del Monza, mentre il Pescara sabato pomeriggio ha perso in casa contro la Reggina. Anche i risultati recenti dunque favoriscono i toscani: l’agenzia Snai propone di conseguenza a 1,60 il segno 1 per la vittoria dell’Empoli.

LECCE BRESCIA

Partita sicuramente di richiamo, che l’anno scorso era valida per la Serie A, tuttavia non è un buon momento per pugliesi e lombardi. Il Lecce nella scorsa giornata ha perso in casa contro l’Ascoli, il Brescia ha cambiato per l’ennesima volta allenatore e ha pareggiato contro il Cittadella, che sarebbe buona cosa se non fosse che le Rondinelle erano avanti di tre gol. Il fattore campo e la classifica comunque dicono Lecce: segno 1 quotato a 1,75 secondo Snai.

PISA SALERNITANA

Partita intrigante all’Arena Garibaldi: il Pisa deve riscattarsi dalla sconfitta di sabato pomeriggio contro la Cremonese, la Salernitana non è più quella di inizio campionato ma resta comunque nelle prime posizioni della classifica e arriva da un buon pareggio contro il Chievo. Un altro pareggio oggi non sarebbe una sorpresa: il segno X è quotato a 2,75 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai.

SPAL PORDENONE

Partita potenzialmente da playoff, anche se i ferraresi sperano anche nella promozione diretta mentre i friulani al momento sarebbero di poco fuori dalle magnifiche otto, causa sconfitta casalinga sabato contro il Vicenza, mentre la Spal è reduce da un pareggio nella trasferta di Cosenza. La bilancia dunque potrebbe pendere a favore della Spal, l’agenzia Snai indica a quota 2,35 il segno 1 per la vittoria dei ferraresi.

