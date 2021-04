Pronostici Serie B/ Quote e pronostici sui recuperi (martedì 27 aprile)

PRONOSTICI SERIE B: DUE RECUPERI INFRASETTIMANALI

Abbiamo un appuntamento extra con i pronostici di Serie B: riguarda infatti due partite che martedì 27 aprile valgono come recuperi e finalmente completeranno il quadro dei match che erano stati rinviati a causa del Coronavirus. Sappiamo bene che il campionato cadetto è stato sospeso, appena prima di un turno infrasettimanale che si sarebbe dovuto giocare 7 giorni fa: il problema è nato dalla quarantena in cui è finito il Pescara, e dal fatto di non poter garantire la contemporaneità con le squadre che stanno lottando per gli stessi obiettivi.

Dunque le due giornate seguenti all’ultima disputata sono slittate a 1 e 4 maggio, il che ci farà avere una conclusione di campionato (almeno di stagione regolare) molto simile a quanto avvenuto l’anno scorso nel post lockdown, perché comunque le date di chiusura sono da rispettare. Proprio il Pescara è una delle squadre che vedremo all’opera oggi nei due recuperi, dunque presentiamo subito i pronostici di Serie B facendoci aiutare, come sempre, dalle quote ufficiali che sono state stabilite dai bookmaker provando a capire come potrebbero andare le cose.

PRONOSTICI SERIE B: PESCARA ENTELLA

All’Adriatico va in scena una sfida salvezza, ma bisogna contestualizzare: i punti di vantaggio del Pescara sull’Entella sono 6, anche vincendo oggi i liguri sarebbero condannati alla Serie C (o quasi) mentre il Delfino ha tutto da guadagnare da un successo che, visto anche il calendario, aumenterebbe non di poco le possibilità di agganciare il playout. Nemmeno gli adriatici possono più sperare di salvarsi direttamente, ma per l’appunto ambiscono allo spareggio che avevano superato l’anno scorso; naturalmente le quote dei bookmaker danno pienamente il favore del pronostico alla squadra di casa, possiamo leggere quelle di Eurobet che stabiliscono un valore di 1,73 volte la posta sul segno 1 che identifica la vittoria del Pescara. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,45 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica l’affermazione dell’Entella, la vostra vincita sarebbe corrispondente a 5,20 volte quanto messo sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI CHIEVO

Empoli ad un passo dalla Serie A, Chievo che difende il suo ottavo posto: questo il contesto in cui si gioca la partita del Castellani, per la quale però i bookmaker non si sono ancora espressi. Possiamo allora dire che la capolista di Serie B gode comunque dei favori del pronostico, perché è imbattuta da 27 partite e non ha mai perso nel suo stadio, ha una sola sconfitta in tutto il campionato e, dovesse vincere oggi, porterebbe a 9 i punti di vantaggio sulla Salernitana che, terza in classifica, è quella su cui Alessio Dionisi fa la corsa. Il margine è ampio, e l’Empoli è anche confortato dal fatto che le sue inseguitrici non si sono rivelate mostri di costanza; dall’altra parte c’è appunto un Chievo che ha un solo punto di margine su una Reggina che è risalita benissimo, e che minaccia il sorpasso. I gialloblu sanno bene di dover provare a vincere anche qui per poi affrontare nella maniera migliore, anche dal punto di vista della fiducia, le ultime quattro partite del campionato. Anche senza quote ufficiali dunque possiamo dire che i pronostici vanno all’Empoli, poi vedremo cosa ci dirà il campo…



