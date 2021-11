Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite della 11^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

Siamo alla vigilia di un nuovo appassionante turno per il campionato cadetto e dunque è già tempo di dare spazio ai pronostici della Serie B, che la nostra redazione ha fissato per le sfide della 11^ giornata. Siamo davvero impazienti di osservare per ogni incontro quote e previsioni, ma pure va detto che oggi non per tutte le partita sarà agevole dare un verdetto netto. In un momento così concitato della stagione come è il presente (solo giovedi 28 ottobre si è chiuso in importante turno infrasettimanale, e il seguente è in programma già questo venerdi), la cautela deve essere massima, consci che pure, tra turnover e assenti, il colpo di scena è dietro l’angolo.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 10^ giornata. Cremonese favorita in casa!

Benché, classifica alla mano, alcuni rapporti di forza tra club e trend si siano già osservati, pure gli episodi potrebbero risultare davvero decisivi. non escludiamo alcuna sorpresa, anche ai piani alti della classifica. Pure proviamoci e almeno per le principali partite della 11^ giornata, in programma oggi, lunedi 11 novembre, andiamo a vedere che ci riservano i pronostici della Serie B.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: cosa aspettarci dal derby lombardo?

PRONOSTICO BENEVENTO BRESCIA

Sfida di difficile lettura per i pronostici della Serie B, quella che aprirà la 11^ giornata di campionato. Sulla carta gli stregoni, padroni di casa, paiono appena favoriti, vista anche la possibilità, in caso di vittoria, di agganciare la capolista: pure il Brescia rimane avversario ben ostico, anche se in settimana non è andata oltre l’1-1 con il Lecce.

PRONOSTICO REGGINA CITTADELLA

Complici i tre successi di fila appena rimediati, per i pronostici della serie B non esitiamo a concedere ai calabresi il favore al successo: la squadra di Aglietti è in grandissima forma e pare difficile che i veneti possano interrompere tale positivo trend. Non scordiamo infatti che il Cittadella staziona ancora nella zona rossa della classifica di serie B e che ha pure due sconfitte appena rimediate a cui dover ancor porre rimedio.

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse 8^ giornata: c'è incertezza al Curi

PRONOSTICO PORDENONE CREMONESE

I ramarri, ancora a quota zero vittorie in questa stagione della Serie B, paiono la vittima perfetta della Cremonese, che dopo anche il pareggio occorso in settimana contro il Pisa, ha fretta di tornare a vincere. La squadra lombarda infatti pure non sta affrontando un gran momento in termini di risultati, ma il vento potrebbe ancora cambiare. È invece crisi nera per i neroverdi e solo un miracolo potrebbe oggi far sorridere Tedino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA