Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite dell’8^ giornata

In questo sabato 19 ottobre 2019 i riflettori si accendono ancora una volta sul campionato cadetto ed è quindi arrivato il momento di considerare anche le quote e le scommesse come i pronostici di Serie B per le partite che ci allieteranno in questo fine settimana. Dopo una lunga sosta per ke nazionali quindi si fa sul serio e i tre punti messi in palio in questa ottava giornata fanno ben gola: pure non sarà facile per tutti i match fissare un vincitore certo e anzi, visti anche i gap minimi in classifica, dobbiamo attenderci dei capovolgimenti sostanziosi anche nella graduatoria del secondo campionato italiano. Andiamo allora a controllare le quote e le scommesse e i pronostici per la Serie B per le partite di questo fine settimana per l’ottava giornata di campionato.

PRONOSTICO ENTELLA TRAPANI

Per la sfida al Comunale di Chiavari la formazione ligure è ben favorita in questo ottavo turno, anche se di ritorno da qualche KO di troppo: i siciliani infatti vantano uno stato di forma ancor peggiore e le quote non sono amiche.

PRONOSTICO JUVE STABIA PORDENONE

Sulla carta, per i pronostici di Serie B, i ramarri oggi dovrebbero avere vita facile contro le Vespe, che rimangono fanalino di coda del campionato: pure l’antica rivalità in Serie C potrebbe riaccendere i gialloblu e condurli a un buon risultato.

PRONOSTICO PESCARA SPEZIA

Non si annuncia certo una trasferta facile per i liguri quella in questo sabato del campionato cadetto: i delfini rimangono i favoriti d’obbligo in questo ottavo turno di campionato.

PRONOSTICO VENEZIA SALERNITANA

I granata nutrono alte ambizioni in questo fine settimana, ma dopo pure il pari nell’ultimo turno, potrebbero soffrire un poco il Venezia di Mister Dionisi, che comunque non rimane tra i favoriti.

PRONOSTICO BENEVENTO PERUGIA

Pronostico aperto per il big match al Ciro Vigorito: entrambi i club vi approdano con il desiderio della prima posizione in classifica e con un buon stato di forma: il fattore campo però fa pendere le quote per gli stregoni.

PRONOSTICO CHIEVO ASCOLI

Al Bentegodi potrebbe attenderci una sorpresa per i pronostici di Serie B: i clivensi secondo la classifica del campionato non paiono gli assoluti protagonisti in casa, ma i piceni sono di ritorno da due sconfitte di fila (l’ultima con il Pescara) e non sembrano troppo in forma.

PRONOSTICO PISA CROTONE

Complici gli ultimi risultati negativi rimediati nelle ultime giornate prima della sosta per le nazional dai toscani, il favore del pronostico è tutto per i pitagorici, che pure puntano al primo gradino in classifica.

PRONOSTICO EMPOLI CREMONESE

Pur dopo la sconfitta rimediata nella precedente giornata di Serie B, il club azzurro rimane il favorito d’obbligo in questa sfida con la Cremonese: il fattore campo poi addolcisce le quote per i toscani.



