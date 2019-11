Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 14^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della quattordicesima giornata che sarà una nuova tappa di questo avvincente campionato cadetto, già da ieri con il primo anticipo naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà in particolare nelle partite in programma già oggi, sabato 30 novembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B nelle cinque sfide che avranno luogo nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE LIVORNO

La Cremonese sta cercando di risalire la classifica e oggi ospita in casa il Livorno, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Trapani che ha determinato l’ultimo posto per i toscani. Di conseguenza allo stadio Zini dovrebbero partire favoriti i padroni di casa e l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 a 2,00.

PRONOSTICI SERIE B CROTONE CITTADELLA

Sfida intrigante tra due squadre che sono protagoniste in piena zona playoff in questo campionato di Serie B e di conseguenza si annuncia una partita da non perdere. Il fattore campo però potrebbe fare la differenza in favore del Crotone, infatti il segno 1 è quota dall’agenzia Snai a 1,80.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE EMPOLI

La partita profuma di Serie A, da dove sono entrambe retrocesse alla fine dello scorso campionato, ma ora la classifica di ciociari e toscani non è esaltante e si deve inseguire un posto in zona playoff. Il fattore campo potrebbe fare la differenza in favore del Frosinone, infatti il segno 1 è quota dall’agenzia Snai a 2,05.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA BENEVENTO

La capolista Benevento,. Sempre più lanciata dopo la vittoria contro il Crotone, è attesa oggi pomeriggio da una non semplice trasferta sull’ostico campo del Venezia. Gli 11 punti di differenza in classifica fanno comunque pendere la bilancia dalla parte degli uomini di Filippo Inzaghi, infatti l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 2 a 2,20.

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA ASCOLI

L’ultima partita del sabato di Serie B vede la Salernitana a caccia di riscatto contro un Ascoli che è invece ripartito grazie alla vittoria nella scorsa giornata. Noi proviamo a consigliarvi il pareggio, che secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai varrebbe 3,10 volte la posta in palio.



