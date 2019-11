Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 13^ giornata

E’ arrivato il momento di un altro viaggio nei pronostici di Serie B: archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato cadetto riprende la sua marcia e arriva alla 13^ giornata, lanciandosi dunque verso la conclusione del girone di andata. Inaugurato dall’anticipo Pescara Cremonese, il turno ci regalerà tante altre emozioni con una classifica che si deve ancora definire nei suoi dettagli, ma che sta già dando tante indicazioni circa i rapporti di forze tra le varie squadre: a noi allora non resta che identificare le singole partite e, con l’aiuto dell’agenzia di scommesse Snai, provare a indovinare quello che succederà in campo valutando con i pronostici di Serie B il possibile esito delle sfide legate alla 13^ giornata del campionato.

PRONOSTICO BENEVENTO CROTONE

Affascinante testa a testa al Vigorito, con il Benevento che proverà nuovamente la fuga: nell’ultima giornata i sanniti non sono andati oltre il pareggio contro la Juve Stabia e hanno permesso ai calabresi di recuperare due punti grazie alla brillante vittoria sull’Ascoli. Un successo esterno del Crotone riaprirebbe del tutto la corsa al primo posto, ma visto che la promozione riguarda le prime due squadre della classifica potrebbe esserci un allungo a due con la possibilità di “uccidere” il torneo; intanto la Snai ci segnala che l’equilibrio regna al Vigorito, anche se la capolista è leggermente favorita con un valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la sua vittoria. Il successo del Crotone, regolato dal segno 2, vale invece 3,20 volte la puntata con questo bookmaker e siamo davvero ad un passo dall’ipotesi del pareggio che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,10 volte la vostra giocata.

PRONOSTICO JUVE STABIA SALERNITANA

Come abbiamo visto in precedenza, la Juve Stabia è reduce dal bel pareggio contro il Benevento e, rispetto all’inizio della stagione, ha ritrovato il passo giusto per andare a prendersi una salvezza anche tranquilla. Il derby contro la Salernitana è sempre molto sentito e ha precedenti illustri in Serie C; i granata erano partiti benissimo ma adesso hanno calato la loro produzione e, perdendo a Cremona prima della sosta, si sono allontanati dalla vetta e devono difendere la loro posizione ai playoff. Secondo la Snai allora le Vespe partono favorite, ma tra il segno 1 (2,60 volte la puntata) e il segno 2 (2,95 volte quanto messo sul piatto) la differenza è davvero minima e di conseguenza la sfida del Romeo Menti si può considerare molto incerta. Ancora di più se andiamo a guardare quanto è stato posto sul segno X, che identifica l’eventualità del pareggio: scommettendo su questa ipotesi andreste a guadagnare un valore identico a quello per il successo esterno della Salernitana.



