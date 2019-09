Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 5^ giornata

Altro appuntamento con i pronostici di Serie B, che ci conducono alla quinta giornata: siamo nel primo turno infrasettimanale della stagione. Si torna in campo a 48 ora di distanza dalle ultime partite, e dunque nelle valutazioni che andremo a fare bisognerà anche tenere in conto quale possa essere il grado di stanchezza delle varie squadre ed eventualmente il modo in cui cambieranno le formazioni schierate dagli allenatori; senza indugio comunque andiamo a vedere, con l’ausilio dell’agenzia di scommesse Snai – una delle tante ad aver fornito le quote sulle sfide – cosa ci aspetta nei pronostici di Serie B che sono legati ad una quinta giornata che si gioca sulla distanza di due giorni, e che prevede due posticipi del mercoledì.

PRONOSTICO ASCOLI SPEZIA

Sfida intrigante al Del Duca: l’Ascoli ha iniziato benissimo il suo campionato ed è reduce dalla goleada sul campo della Juve Stabia, mentre lo Spezia rimane una squadra che punta ai playoff ma sabato ha perso una bella occasione, facendosi riprendere al 90’ dal Perugia. La Snai ci dice che non c’è una chiara favorita per la partita, tanto che i due valori per le vittorie sono vicinissimi: il segno 1 per il successo dei marchigiani vi farebbe guadagnare 2,70 volte la somma messa sul piatto, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna vale 2,75 volte la puntata. Per questa partita la scommessa più redditizia è quella legata al pareggio: puntando sul segno X andreste a intascare una vincita corrispondente a 3,05 volte quanto investito.

PRONOSTICO CITTADELLA PESCARA

Il Cittadella sta deludendo: reduce dalla finale playoff dello scorso campionato, è partito con tre sconfitte in quattro partite e ha bisogno di una scossa per uscire dai guai. Non esattamente la partita migliore quella contro un Pescara che ha pareggiato contro la capolista Entella, ed è candidato al salto di categoria. Tuttavia la Snai assegna un valore di 2,05 volte la puntata al segno 1 per la vittoria del Cittadella, che dunque è la squadra favorita; siamo invece ad un valore pari a 3,30 volte la somma messa sul piatto per il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X. L’ipotesi del successo esterno del Delfino, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,60 volte quanto puntato con questo bookmaker.

PRONOSTICO COSENZA LIVORNO

Nel fine settimana il Livorno è finalmente riuscito a vincere la sua prima partita muovendo così la classifica, successo non scontato perchè arrivato contro un Pordenone in forma. Il Cosenza invece non esce dalla crisi: dopo aver pareggiato alla prima giornata è incappato in tre sconfitte consecutive e deve necessariamente rialzare la testa per abbandonare le ultime posizioni della classifica. Secondo la Snai però i lupi restano i favoriti per questa partita: basta guardare il valore legato al segno 1 per la loro vittoria, che vi farebbe guadagnare 2,45 volte la somma messa sul piatto contro l’eventualità del segno 2, per il successo esterno del Livorno, che vale invece 3,30 volte la puntata. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 2,85 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA