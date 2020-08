Pronostici Siviglia Manchester United/ Quote e previsioni: semifinale Europa League

Quali saranno i pronostici di Siviglia Manchester United, la partita di questa sera, prevista a Colonia alle ore 21,00 e valida come prima semifinale dell’Europa League 2019-20? Solo poche ore e daremo la parola al campo del RheinEnergeie Stadion per scoprire il verdetto, ma nella trepidante attesa andiamo a vedere che cosa ci possono dire quote e previsioni su questa sfida, tra le più attese e pure incerte del tabellone finale della seconda competizione UEFA. Alla vigilia del match siamo infatti ben indecisi su a chi consegnare il favore del pronostico tra Siviglia e Manchester United: pur considerando storico, prestigio, stato di forma e statistiche, pure non possiamo dimenticare che in una partita secca come sarà quella di questa sera davvero può succedere di tutto tra due formazioni così in forma. Di fatto saranno appena 90 minuti a decidere il nome della prima finalista dell’edizione 2019-2020 dell’Europa League e noi non vediamo l’ora di viverli da protagonisti.

PRONOSTICI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED: QUOTE E PREVISIONI

Ma se dunque per la semifinale di Europa League che si giocherà questa sera a Colonia davvero può accadere di tutto pure per i pronostici di Siviglia e Manchester United possiamo ancora fare delle riflessioni alla vigilia del fischio d’inizio, per meglio inquadrare quote e previsioni del big match in terra tedesca. Possiamo infatti ricordare che entrambe le formazioni approdano al match di questa sera in ottime condizioni, avendo pure vissuto in finale di stagione nei rispettivi campionati di tutto rispetto: non solo, pure a prestigio dei è messi bene, anche se certo gli spagnoli hanno ottenuto di più nella loro storia nella seconda manifestazione UEFA (5 titoli).

Anzi statistica curiosa che vede protagonisti i Roijblancos, ci ricorda che fino ad ora mai il Siviglia ha perso contro una formazione inglese in uno scontro diretto in Europa League: e l’1-0 segnato contro il Wolverhampton ai quarti ne è la riconferma, numeri alla mano.

Purtroppo i Red Devils non possono vantare il medesimo record contro squadre spagnole, e anzi non dimentichiamo che tornano questa sera in campo dopo il risicassimo 1-0 strappato solo ai tempi supplementari contro il Copenaghen. Sulla carta dunque non pare che sia la squadra di Solskajer la netta favorita al successo oggi, eppure il portale di scommesse Snai come la maggior parte degli scommettitori, oggi non può che vedere proprio gli inglesi come i favoriti in questa prima semifinale per l’Europa League 2019-20. Anzi vediamo subito che per l’1×2 il successo oggi del Siviglia è stato valutato a 2.95, contro l’appena più basso (ma comunque vicino) 2.50 segnato per la vittoria del Manchester United: il pareggio paga invece la quotazione di 3.10. Chissà però che cosa ci riserverà il campo questa sera!.

© RIPRODUZIONE RISERVATA