Pronostici Spezia Frosinone/ Quote e previsioni per la finale dei play off Serie B

Poche ore prima del fischio d’inizio per la partita di ritorno della finale dei play off di Serie B, prevista oggi alle ore 21.15 allo stadio Picco: è tempo dunque di chiederci quali saranno i pronostici di Spezia e Frosinone e come si orienteranno quote e previsioni per la sfida che deciderà l’ultimo verdetto per il campionato italiano. Questa sera infatti la posta in palio è altissima, ovvero il pass per la prossima stagione della Serie A: premio a cui Italiano e Nesta guardano oggi, e che pure andrà a uno solo di loro. E certo anche oggi ci appare molto difficile immaginare su chi cadrà il favore per i pronostici di Spezia e Frosinone, considerato che anche stasera in campo può accadere di tutto, e che avvenendo a porte chiuse, pure il fattore campo potrebbe contro poco. Non solo: per la Lega B pure nella finale dei play off decade la regola del gol in trasferta e dunque anche il risultato del match di andata potrebbe avere un valore relativo.

PRONOSTICI SPEZIA FROSINONE: QUOTE E PREVISIONI

Ma dunque, a chi sorridono i pronostici di Spezia Frosinone, per questa partita di ritorno della finale dei play off della Serie B? E’ davvero difficile dirlo, ma forse alla vigilia del fischio d’inizio potrebbero avere qualche chance in più proprio i liguri, che hanno dimostrato un’ottima condizione fisica e mentale in questo tabellone dei play off come specialmente nella partita di andata, occorsa solo pochi giorni fa allo Stirpe. Proprio qui infatti è bastato un gol di Gyasi per trovare la vittoria finale col risultato di 1-0: un verdetto risicato ma che risulta comunque sempre un utile avvio per la corsa alla Serie A dei bianconeri. Ma i ragazzi di Italiano non possono pensare di avere la promozione in tasca: il Frosinone di Nesta infatti può ancora capovolgere le carte in tavola, come ha già fatto in passato. Anzi è proprio andando contro ad ogni pronostico che i ciociari hanno superato le prime fasi dei play off e sono giunti in finale: è in rimonta che sono arrivati infatti i successi contro il Cittadella prima e il Pordenone poi: non è proprio avversario che si può sottovalutare. Pure va aggiunto che se non altro lo Spezia approccia alla partita di oggi con il favore delle quotazioni del portale Snai: qui infatti nell’1×2 il successo è stato dato a 2.30, contro il più elevato 3.45 fissato per la vittoria del Frosinone, mentre il pareggio paga la posta in palio a 3.00.



