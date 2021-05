Pronostici Vincitore Eurovision 2021/ Favorite Francia e Malta, ma i Maneskin…

I pronostici per il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021 continuano e cambiano ora dopo ora. Tuttavia, dopo la seconda semifinale che ha decretato gli ultimi 10 Paesi finalisti, restano favorite per la vittoria finale la Francia che è rappresentata da Barbara Pravi che, nella finale di sabato 22 maggio, si esibirà con la canzone “Voilà“ e Malta, rappresentata da Destiny Chukunyere che, sul palco dell’Arena di Rotterdam, su esibirà con il brano Je Me Casse. Il sito di bookmakers William Hill quota a 3,50 la vittoria della Francia e a 3,75 quella di Malta. sul terzo gradino del podio, a sorpresa, potrebbe piazzarsi la Svizzera il cui trionfo, da William Hill, è quotato a 5,50. I Maneskin, secondo il citato sito di bookmakers, invece, potrebbero conquistare il quarto posto. La vittoria della band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Rahhi, infatti, è quotata a 7,50.

Pekin Express, chi sono i concorrenti?/ Rumors su Nino formicola e Franco Terlizzi

Tutte le quote per il vincitore dell’Eurovision song Contest 2021

Chi sono gli altri Paesi che potrebbero strappare, a sorpresa, la vittoria alle favorite Francia e Malta? Fermo restando che tutta l’Italia fa il tifo per i Maneskin che, sebbene non siano considerati i favoriti dai bookmakers, sono i più ascoltati tra i partecipanti all’Eurovision e sono primi in tendenza su You Tube con il video delle prove all’Arena di Rotterdam che ha collezionato quasi 2 milioni di visualizzazioni, tra gli altri Paesi che potrebbero salire sul podio, ci sono Bulgaria e Islanda quotati in quinta e sesta posizione rispettivamente a 13.00 e 17.00. Molto più lontani risultati gli altri Paesi come Lituania, Cipro, Ucraina, Svezia, Grecia, Russia, Finlandia, San Marino. Secondo i bookmakers, dovrebbero piazzarsi nelle ultime posizioni l’Olanda e la Georgia.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile provino per Temptation Island?/ In un video lei e Sangiovanni..Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 21 maggio: il commissario Mendez indaga su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA