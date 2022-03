Pronostici vincitore Grande Fratello Vip 6: chi è/ Jessica Selassié supera Lulù ma…

Jessica, Lulù, Barù, Davide, Giucas Casella e Delia Duran chi sarà il vincitore Grande Fratello Vip 6? I pronostici svelano che…

Potrebbe concludersi con un testa a testa tra le due sorelle Selassié, Jessica e Lulù, la sesta edizione del Grande Fratello Vip che vedrà la finale andrà in scena nella prima serata di oggi, lunedì 14 marzo 2022. A prendere la parola a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata del reality sono stati gli scommettitori. Dopo aver seguito i concorrenti del reality di Canale 5 per sei lunghi mesi ed aver pronosticato uno dietro l’altro le varie uscite, quali sono i pronostici sul vincitore?

Biagio D'Anelli già dimentica Miriana Trevisan? "C'è bacio sul collo"/ “In discoteca circondato da ragazze”

Le ultime notizie provenienti dal mondo dei bookmaker parlano chiaro. Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiopi, resta fino all’ultimo la preferita alla vittoria del GF Vip sul tabellone di Olybet.it a 2,40 volte la posta. Ma ad inseguirla a brevissima distanza ci pensa proprio la sorella Lulù, decretata seconda finalista del reality da qualche settimana e che la insegue a 2,70. Non sarà però la sola a tallonarla, in quanto ci pensa Davide Silvestri a fare compagnia alla fidanzata di Manuel, anche lui con la medesima quota. Si sale a 7 volte la posta per la vittoria di uno tra l’attrice venezuelana Delia Duran e il foodblogger Barù, mentre non sembrano esserci grandi speranze per Giucas Casella a 22 volte la posta.

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D’Aragona: Sogno una finale fantasmagorica e un vincitore a sorpresa

Pronostici vincitore Grande Fratello Vip 6: le quote degli scommettitori

I colpi di scena al Grande Fratello Vip potrebbero essere dietro l’angolo, ma i pronostici sembrano aver delineato con precisione quello che potrebbe essere il podio della finale con Jessica Selassié sul gradino più alto. Se così fosse, la principessa etiope potrebbe essere la terza vincitrice donna della versione “Vip” del reality dopo la prima edizione vinta da Alessia Macari e la quarta in cui ha trionfato Paola Di Benedetto. Ma gli scommettitori potrebbero sbagliarsi, come accaduto in precedenza per Soleil Sorge, data secondo i pronostici non solo come candidata finalista ma anche come preferita alla vittoria finale.

Miriana molla Biagio, L'ex marito Pago 'esulta'? "Orgoglioso di te"/ "Grazie, per quello che sei"

Colpi di scena a parte, una chance inaspettata potrebbe averla proprio Davide Silvestri, che secondo i bookmaker si piazza alle spalle delle sorelle Selassié. Per lui la vittoria del GF Vip potrebbe rappresentare a tutti gli effetti come un nuovo punto di svolta della sua carriera. Delia e Barù, i meno favoriti per la vittoria, sono anche coloro che hanno avuto accesso alla Casa di Cinecittà a reality ormai in corsa, ma nonostante questo hanno ottenuto inaspettatamente un posto in finale. Infine, Snai, Sisal ed Eurobet, tre realtà leader nel settore scommesse, ritengono che Giucas Casella sia il concorrente con minori possibilità di salire sul gradino più alto del podio, quotandolo a 25 (le prime due) e 21.



© RIPRODUZIONE RISERVATA