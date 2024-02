Pronostici vincitore Sanremo 2024/ Quote: chi è? Tre super favoriti e una possibile outsider

Sanremo 2024, chi sarà il vincitore di questa edizione? Pronostici e quote annunciano i favoriti

Quando a concorrere per la vittoria finale ci sono ben trenta concorrenti, non è semplice azzardare il possibile vincitore; possiamo però farci un’idea generale sui favoriti coi pronostici per il Festival di Sanremo 2024. Dalle agenzie di scommesse al popolo del web, le idee sembrano abbastanza chiare sui favoriti e sui principali candidati alla vittoria. Secondo le quote dei bookmaker, tra i favoriti ci sono sicuramente Alessandra Amoroso, Geolier, Negramaro e Annalisa. Anche sui social i nomi di Alessandra Amoroso e Annalisa sembrano andare per la maggiore, ma attenzione alla possibile sorpresa di questa edizione, che per molti potrebbe essere rappresentata da Angelina Mango.

Per il popolo del web non vanno sottovalutati nemmeno Fiorella Mannoia e il rapper Ghali, anche se per le agenzie di scommesse sono più indietro di altri concorrenti. Interessante capire come evolveranno i pronostici di Sanremo 2024 a gara in corso, quando i cantanti trasformeranno i loro testi in musica.

Oltre alle agenzie di scommesse e oltre ai fan, anche chat gpt si sbilancia sui pronostici di Sanremo 2024. In un articolo pubblicato da libero.it, apprendiamo che secondo l’intelligenza artificiale, il miglior testo appartiene ad Annalisa con la canzone “Sinceramente”, con un 9/10 che la piazza in cima ai concorrenti favoriti.

Al secondo posto della classifica redatta dall’intelligenza artificiale, si trova invece Alessandra Amoroso con “Fino a qui” con un voto di 8/10, seguita poi da Angelina Mango con “La noia” che si aggiudica un importante 7,5/10. Insomma, i nomi che circolano nei pronostici di Sanremo 2024 per quanto riguarda il titolo di vincitore sono sostanzialmente gli stessi. Vedremo dunque se le aspettative verranno rispettate o se, come spesso accade, ci saranno delle sorprese.











