A poche ore dal semaforo verde andiamo a vedere i pronostici vincitore Sanremo 2025, il “sentiment” nei confronti dei cantanti in gara e che ovviamente proveranno a vincere il Festival. I 29 artisti in competizione hanno sfilato ieri in una sorta di prova generale che conferma la prima impressione che avemmo un mese fa sulle canzoni, ovvero il ritorno delle ballate, dei pezzi romantici o intimi o emotivi, spesso in chiave di melodia sanremese, vari pezzi in 6/8, batterie e chitarre come negli anni ’90, a fronteggiare i brani pop/dance e i residui (t)rap che comunque, per scelta editoriale e delle case discografiche sono edulcorati, privi della violenza spesso stigmatizzata.

Cerchiamo quindi di capire che aria tira, chi sono i favoriti dei pronostici Sanremo 2025. La numero uno è Giorgia ma punta troppo sulla voce e poco sulla canzone, che frena nell’arrangiamento anziché volare; Olly conferma le voci sul suo conto con una ballata chitarra e orchestra pensata per piacere e lui sa prendersi il palco; Achille Lauro conferma le sue buone possibilità grazie a un pezzo retro e a un’interpretazione sobria, così come fa Simone Cristicchi che trascina la platea alle lacrime.

PRONOSTICI VINCITORE SANREMO 2025, IRAMA ED ELODIE SOTTOTONO

Irama ed Elodie invece sottotono, specie la seconda che pare del tutto fuori parte, mentre il primo pagherà un pezzo identico al precedente; gli outsider potrebbero essere Fedez, che punta sull’effetto drammatico e teatrale del suo pezzo – oltre che sul supporto di eventi extra-musicali per il televoto -, Francesca Michielin che ha grinta sul palco, anche infortunata, e un pezzo con un bel crescendo finale. Rocco Hunt e il suo effetto nostalgia puntano a replicare il caso Geolier, ma ne dubiterei, invece il numero di ascolti potrebbe aiutare Brunori Sas.

Tutti sottovalutano Francesco Gabbani, ma è una vecchia volpe ed è un pezzo molto ruffiano che la stampa ha gradito. Divertentissimi i Coma Cose: non vinceranno, ma la canteremo tutti da mercoledì, come accadrà con The Kolors. Quindi, a conti fatti, la zona podio vede Olly, Cristicchi e Giorgia, insediati da Achille Lauro, con possibile presenza di Fedez o Gabbani.

PRONOSTICI VINCITORE SANREMO 2025, I NOSTRI VOTI

E ora i nostri giudizi sul meglio e il peggio dopo la prova generale di Sanremo 2025:

-I peggiori: Gaia (5,5), Rkomi (5-), Irama (5+), Marcella Bella (5), Elodie (5), Tony Effe (4), Modà (5+), Clara (5,5), Bresh (5-), Rocco Hunt (5),

-I rivedibili: Francesco Gabbani (6,5), Noemi (6+), Simone Cristicchi (6), Achille Lauro (6+), Giorgia (6+), Willie Peyote (6+), Rose Villain (6,5), Olly (6-), Fedez (6+), Sarah Toscano (6+), Francesca Michielin (6+), The Kolors (6,5)

-I migliori: Coma_Cose (7-), Shablo (7), Massimo Ranieri (7,5), Serena Brancale (7), Brunori SAS (7,5), Lucio Corsi (8), Joan Thiele (7-)