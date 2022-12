Pronostico Argentina Francia/ Zoff: “In finale le migliori e…” (esclusiva)

PRONOSTICO ARGENTINA FRANCIA, PARLA DINO ZOFF (ESCLUSIVA)

Sarà Leo Messi contro Kylian Mbappè, ma non solo: Argentina Francia si incontreranno oggi alle ore 16.00 italiane al Lusail Stadium per la finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Due delle favorite, la Francia torna in finale dopo il successo nel 2018 in Russia e l’Argentina spera di tornare alla vittoria per la prima volta dopo il successo nel Mondiale del 1986 in Messico. Partita sulla carta molto equilibrata, che di conseguenza potrebbe essere anche decisa dagli episodi o da qualche scelta che verrà dai due allenatori, Scaloni e Deschamps. Tutte e due le squadre sono alla ricerca del terzo titolo mondiale, per il pronostico su Argentina Francia abbiamo sentito Dino Zoff in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Argentina Francia che partita sarà? Sono arrivate in finale le due squadre più forti del Mondiale, la Francia che è partita bene fin da subito e l’Argentina che dopo la prima partita ha fatto molto bene, ha disputato un gran Mondiale.

Come vede il duello Messi vs Mbappé? Sono due grandi giocatori, i più forti di Francia e Argentina e potrebbero essere decisivi per questa finale, come i due centravanti Alvarez e Giroud.

Vincerà la finale chi segnerà per primo? Dipenderà anche da come andrà quest’incontro, anche se certo chi segnerà per primo potrebbe avere un vantaggio importante perché potrà avere campo rispetto all’altra squadra.

Come vede il duello tra i due allenatori Scaloni e Deschamps? Sono tutti due molto preparati. Deschamps naturalmente ha già vinto la Coppa del Mondo da allenatore e giocatore. Anche Scaloni però è un allenatore molto valido.

Qual è il suo pronostico di Argentina Francia e quindi chi vincerà il Mondiale? Do il 50% di possibilità a testa di vincere il Mondiale ad Argentina e Francia.

Qual è il suo ricordo del successo del Mondiale nel 1982 con l’Italia? Una vittoria stupenda, il compimento di tutto quel Mondiale, di tutto quello che avevamo fatto in Spagna.

E della famosa partita a carte con Pertini sull’aereo che vi portava a casa? Quella fu la conseguenza di quel Mondiale vinto con l’Italia. (Franco Vittadini)











