Pronostico Atalanta Inter/ Biasin: “Tutto è possibile ma Sanchez…” (esclusiva)

Pronostico Atalanta Inter, Biasin: peserà la fatica di Supercoppa

Sfida importante stasera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, che ospiterà il derby lombardo Atalanta Inter. Le due squadre nerazzurre hanno rispettivamente 41 e 49 punti nella classifica di Serie A, entrambe però con una partita da recuperare. L’Inter viene dal successo con la Juventus in Supercoppa Italiana, con gol vincente nel finale dei supplementari di Alexis Sanchez.

Una bella dose di fiducia per la squadra di Simone Inzaghi, che comunque vanta otto vittorie consecutive in campionato, ma stasera incontrerà un avversario veramente forte. L’Atalanta, dopo il successo per 2-6 ad Udine è pronta a riproporre la sua candidatura per lo scudetto. Per presentare Atalanta Inter abbiamo sentito il giornalista Fabrizio Biasin in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Atalanta Inter che partita sarà? Una partita difficile per l’Inter contro una formazione molto forte come l’Atalanta, fisicamente molto preparata, che in questo senso potrebbe mettere in difficoltà l’Inter, che dal canto suo potrebbe sentire molto la fatica dell’incontro con la Juventus.

Muriel può essere l’uomo decisivo per i bergamaschi? Muriel è il mio giocatore preferito nell’Atalanta e potrebbe veramente essere in grado di risolvere questo match.

Che Atalanta si aspetta, tutta d’attacco o con tanto possesso palla? Mi aspetto una partita come quella d’andata, con tanti capovolgimenti di fronte: anche l’Inter è molto valida nel possesso palla.

Come vede il duello tra Musso e Handanovic? Sono i due portieri migliori del campionato: Musso è giovane, Handanovic più esperto ma sono molto importanti per Atalanta e Inter.

Chi giocherà nell’attacco di Inzaghi? Bisognerà vedere, c’è molta scelta tra Lautaro Martinez, Correa, Dzeko e Alexis Sanchez. Dopo il gol decisivo in Supercoppa, un posto dovrebbe essere di Sanchez: vedremo poi chi giocherà al suo fianco.

Inter col morale alto dopo il successo in Supercoppa con la Juventus, cosa cambierà? Questa è una cosa importante, tuttavia bisognerà vedere quanto e come l’Inter avrà recuperato dopo una partita così dispendiosa come quella con la Juventus.

Brozovic punto di riferimento della formazione milanese? Brozovic è sicuramente il giocatore più importante del centrocampo dell’Inter, ma bisogna dire che anche lui ha corso tantissimo con la Juventus. Bisognerà capire quanto avrà recuperato.

Il suo pronostico su Atalanta Inter? Una partita molto difficile da pronosticare tra queste due formazioni che vivono ottimi momenti in campionato. (Franco Vittadini)



