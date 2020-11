Pronostico Atalanta Inter/ Ferri: “A Conte serve equilibrio, in difesa..” (esclusiva)

PRONOSTICO ATALANTA INTER: LA PREVISIONE DI RICCARDO FERRI

Incontro molto atteso quello che si giocherà oggi allo stadio Azzurri d’Italia tra Atalanta e Inter, previsto alle ore 15.00 e valido naturalmente per la settima giornata del campionato della Serie A. Entrambe le formazioni infatti approdano al derby lombardo impazienti di rifarsi dopo le delusioni degli ultimi giorni: la Dea di Gasperini deve riscattarsi dal tonfo occorso in Champions League contro il Liverpool, e pure la Beneamata di Conte (pur priva di Lukaku) vuole porre rimedio alla sconfitta rimediata sempre in coppa solo pochi giorni fa. La sfida dunque si annuncia emozionante, dove pure i tre punti messi in palio per la classifica di campionato varranno tantissimo. Per presentare la sfida tra Atalanta e Inter abbiamo sentito Riccardo Ferri: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita dove al di là del bel gioco, dello spettacolo conterà il risultato, conteranno i tre punti. Dopo le sconfitte di Champions Atalanta e Inter vorranno sicuramente rifarsi…

L’Atalanta come reagirà dopo la sconfitta col Liverpool? Al solito modo visto che è un’ottima squadra che ha sempre fatto bene, si è sempre comportata nel migliore dei modi.

Rivedremo un grande Ilicic… Ilicic è un ottimo giocatore, un ottimo attaccante. Ha avuto anche lui i suoi alti e bassi ma sono sicuro che potrà fare un buon incontro.



Inter ancora altalenante in questa stagione cosa manca alla squadra nerazzurra? Equilibrio, specialmente equilibrio. La fase offensiva va molto bene quella difensiva invece è da mettere a posto.

Quanto conterà la presenza di Vidal? Molto perchè Vidal è sempre giocatore di grande valore che può dare sempre un grande aiuto all’Inter.

Dove si deciderà questa sfida? Chi segnerà di più vincerà, penso che poi saranno decisivi gli attaccanti delle due squadre.



Il suo pronostico su quest’incontro. Non ne faccio mai, vorrei solo dire che in questa partita conteranno molto i tre punti!

(Franco Vittadini)



