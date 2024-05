Pronostico Atalanta Juventus/ Cuccureddu: “Finale incerta, i bianconeri per vincere dovranno…” (esclusiva)

PRONOSTICO ATALANTA JUVENTUS: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU

Una finale di Coppa Italia veramente bella quella che ci aspetta stasera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma: sarà Atalanta Juventus. La formazione bergamasca attualmente al quinto posto in campionato sta vivendo una stagione straordinaria, si può sognare addirittura una doppietta e il primo trofeo internazionale perché tra una settimana l’Atalanta giocherà la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La Juventus è al terzo posto in campionato ed è già qualificata per la prossima Champions League; vede nella Coppa Italia l’unica possibilità di aggiudicarsi un trofeo in questa stagione sciagurata, segnata da un crollo verticale nel girone di ritorno.

Stagione di grandi risultati per Gian Piero Gasperini, che ha fatto grandi cose nel suo ciclo all’Atalanta; stagione di passaggio e probabilmente di addio per Massimiliano Allegri, perché la Juventus si prepara a sostituirlo con Thiago Motta. Sarà una finale di Coppa Italia comunque da giocare, dove prevale l’incertezza almeno nel pronostico. Per un pronostico su Atalanta Juventus e un punto sulla finale di Coppa Italia abbiamo sentito Antonello Cuccureddu, ex giocatore bianconero, che ha detto la sua nell’intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

Atalanta Juventus è la finale di Coppa Italia: che partita si aspetta? La Juventus ha un organico certamente superiore all’Atalanta ma dovrà aumentare i ritmi di gioco, dovrà giocare meglio rispetto alle ultime partite, per poter affrontare bene questa finale di Coppa Italia.

Che atteggiamento avrà l’Atalanta in campo? Il solito: l’Atalanta non penso proprio che possa cambiare la sua tattica, il suo modulo, il modo di affrontare quest’incontro.

Chi potrebbe essere l’uomo decisivo nell’Atalanta? Credo che possano essere tutti, tutta la squadra dell’Atalanta a essere decisiva. Del resto è un Atalanta che ha fatto veramente bene questa stagione, come dimostra anche la finale di Europa League raggiunta con pieno merito.

Si aspetta una Juventus più convincente rispetto alle ultime uscite? Ultimamente la Juventus non ha giocato bene, non è stata affatto una squadra positiva; mi aspetto che giochi da Juventus almeno in questa finale di Coppa Italia.

Vlahovic arriva da un periodo di appannamento: potrebbe riprendersi e decidere la finale di Coppa Italia? Vlahovic potrebbe risolvere quest’incontro a favore della Juventus, del resto giocatori come lui possono essere sempre decisivi in queste partite.

Cosa manca però alla Juventus in questo momento? Manca un campione, mancano dei campioni; manca un numero 10 che la Juventus ha sempre avuto nella sua storia, quei giocatori che hanno fatto sempre la differenza.

Qual è il suo pronostico su Atalanta Juventus? Chi vincerà la Coppa Italia? Da tifoso bianconero spero che vinca la Juventus, ma bisognerà veramente aumentare i ritmi di gioco rispetto agli ultimi incontri, giocare da Juventus; al contrario, i bianconeri potrebbero trovarsi in difficoltà al cospetto di questa Atalanta.

