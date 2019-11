Pronostico Atalanta Juventus/ Torricelli: “A Bergamo è dura per tutti” (esclusiva)

Atalanta Juventus, sabato 23 novembre alle ore 15:00, è una partita di grande valore per il campionato di Serie A 2019-2020: la 13^ giornata arriva dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e anche la condizione dei giocatori che hanno viaggiato per il mondo e giocato anche due partite sarà importante per definire il risultato al Gewiss Stadium. Intanto possiamo dire che la Juventus, chiamata il prossimo martedì a blindare il primo posto nel girone di Champions League (ma già qualificata agli ottavi), arriva a Bergamo con il primo posto in classifica ma una personalità e un gioco ancora da raffinare, ed è sempre tallonata dall’Inter in odore di sorpasso. L’Atalanta ha fatto un punto nelle ultime due partite e appare in flessione, fra tre giorni dovrà per forza vincere per continuare a sperare in un 2020 internazionale (fosse anche solo in Europa League) ma nelle ultime quattro partite casalinghe contro i campioni d’Italia non ha mai perso, raccogliendo anche un incredibile 3-0 in Coppa Italia. Per un pronostico su Atalanta Juventus, e per tracciare i temi principali di questo big match di Serie A, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex difensore bianconero Moreno Torricelli.

Atalanta Juventus: che partita si aspetta? Si può sicuramente dire che le partite che si giocano dopo la sosta sono sempre particolari: tanti giocatori sono reduci da viaggi e partite ravvicinate, c’è poco tempo per recuperare e questo può condizionare la gara.

Che incontro si aspetta dall’Atalanta? L’Atalanta è in flessione nelle ultime giornate, ma in generale sta disputando un ottimo campionato e anche quest’anno punta a confermare il suo posto in Champions League: è sempre un’avversaria ostica.

Sarà un’Atalanta con il solo Muriel a fare da riferimento avanzato? Sarà lui a guidare il reparto offensivo della Dea; Papu Gomez sarà l’altro cardine come al solito, ma ormai l’argentino gioca qualche passo indietro come regista alle spalle delle punte.

Duvan Zapata ha recuperato: ci sarà uno spezzone per lui? Dipende: se starà bene, e questo lo deciderà lo staff medico dell’Atalanta, potrebbe avere qualche minuto ma Gasperini dovrà stare molto attento, perchè una ricaduta del colombiano non sarebbe certo una buona cosa.

Si è parlato molto di Cristiano Ronaldo e della sostituzione contro il Milan: lei cosa ne pensa? Io darei poco peso a tutta la vicenda: nel calcio queste cose succedono. Ronaldo non stava bene (l’ha detto lui stesso), non stava dando il meglio di sè e Sarri ha deciso di sostituirlo: la cosa si spiega in questo modo, fosse successo in un’altra partita con un avversario diverso magari non se ne sarebbe nemmeno parlato.

Le piace come sta giocando la Juventus? Non è ancora al livello abituale, quello cui Maurizio Sarri ci ha abituati: il suo Napoli esprimeva un calcio spettacolare, sempre veloce e di alto livello. La Juventus non ci è ancora arrivata, ma la stagione è lunga e ci sarà tempo per migliorare.

Solita staffetta Higuain-Dybala: chi partirà titolare a Bergamo? Higuain è il vero punto di riferimento per Ronaldo, che con lui si trova a meraviglia e ne fa beneficiare lo stesso Pipita. Per contro Dybala, in questo momento, sta letteralmente tenendo in piedi la Juventus ed è il suo giocatore migliore: scelta difficile, che ben riassume l’ampiezza della rosa bianconera…

Il suo pronostico su Atalanta Juventus? In cuor mio spero che la Juventus faccia risultato pieno: deve farlo per confermarsi in testa alla classifica e tenere dietro l’Inter, che non sta perdendo un colpo. Vincere a Bergamo però è difficile per tutti…

(Franco Vittadini)



