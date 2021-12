Pronostico Atalanta Roma/ Mutti: “Sfida bollente e lo scudetto…” (esclusiva)

Pronostico Atalanta Roma, Mutti: sfida spartiacque

E’ sfida bollente quella che si accenderà oggi alle ore 15.00 per la 18^ giornata della Serie A tra Atalanta e Roma. Specie per la Dea, che dopo anche la vittoria conseguita contro il Verona pochi giorni fa, vuole mettere alla prova le proprie ambizioni da scudetto. La formazione di Gasperini sembra essere in grandi condizioni di forma ed è pronta ad affrontare una Roma che a sua volta è tornata a vincere con lo Spezia solo nello scorso turno di campionato.

Per la Dea battere la Roma significherebbe continuare il sogno scudetto: per la Roma un risultato positivo significherebbe guadagnare morale e scalare la classifica del campionato, che pure ora la vede solo sesta. Per presentare questa sfida tra Atalanta e Roma abbiamo sentito Bortolo Mutti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Atalanta Roma, che partita sarà? Una partita importante tra l’Atalanta che sta attraversando un ottimo periodo di forma e una Roma che alterna prestazioni buone ad altre meno buone. Una Roma che ha fatto bene con lo Spezia, una Roma in fase di costruzione che può sempre essere un avversario difficile da incontrare per un Atalanta in grande condizione.

La partita di Ilicic… Ilicic lo conosciamo tutti, non ha bisogno di questa partita per essere giudicato positivamente. E’ già un grande giocatore, un grande attaccante.



Atalanta a ritmo scudetto? Vedendo le ultime prestazioni dell’Atalanta si può essere fiduciosi, visto che l’Atalanta è nel gruppo di testa. Del resto non è da quest’anno che l’Atalanta sta facendo bene e considerato che squadre come la Juventus e altre ancora stanno facendo fatica si potrebbe pensare allo scudetto. Approfittare di un’occasione unica, importante per vincere il titolo.

Si può fare un confronto Gasperini – Mourinho? Sono allenatori con due idee di calcio diverse. Gasperini ha fatto bene col Genoa, benissimo con l’Atalanta, si è confermato sempre grande allenatore. Le vittorie di Mourinho a livello internazionale parlano tutte a suo favore. E’ difficile fare confronti.

Quanto può dare Zaniolo a questa Roma, si può considerare già un campione… Zaniolo è un ottimo giocatore, ma non è che se fai bene puoi considerarti già un campione. E’ ancora presto per questo, bisogna dimostrarlo col tempo.

Dove si deciderà questo match? Atalanta e Roma giocheranno molto aggressive e sarà la pressione che eserciteranno durante la partita quella che conterà alla fine.

Il suo pronostico su Atalanta Roma. Ovviamente spero che vinca l’Atalanta.

Si sente profumo di scudetto a Bergamo… Si parla, si sente profumo di scudetto, la gente, i tifosi ne parlano. E’ normale, l’Atalanta è da anni ai vertici del campionato, ormai è una grande. C’è un gruppo di giocatori molto validi, una società molto valida, la gestione di questo club molto organizzata. Lo scudetto potrebbe arrivare con una programmazione così importante. Del resto Bergamo è da sempre terra di campioni, dalla Goggia alla Moioli ad Agostini. E l’Atalanta ne è un altro esempio ulteriore…

