Pronostico Barcellona Inter/ Mazzola: “Inzaghi, fai come Mourinho!” (esclusiva)

PRONOSTICO BARCELLONA INTER: IL PUNTO DI SANDRO MAZZOLA

Un Barcellona arrabbiato contro un’Inter pronta a giocarsi fino in fondo questa partita dopo le polemiche dell’andata a “San Siro”. Barcellona Inter si presenta stasera alle 21, al “Camp Nou” con la formazione catalana e quella nerazzurra che si giocheranno molto per la qualificazione al prossimo turno di Champions. Bayern ormai qualificato a 9 punti, Inter a 6 dopo l’1 – 0 di Milano, Barcellona a 3.

Un vero e proprio spareggio, con il possesso palla della squadra di Xavi contro il gioco all’italiana della squadra di Simone Inzaghi. E un Inter pronta a ripetere la grande prestazione della semifinale di Champions del 2010 che valse poi alla formazione nerazzurra la conquista di questa competizione. Per presentare un pronostico su Barcellona Inter e fare un punto sulla partita di Champions League, abbiamo sentito Sandro Mazzola. Eccolo in questa intervista rilasciata in esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Barcellona Inter, che partita sarà? Una partita impegnativa contro un Barcellona arrabbiato ma un Inter pronta a giocarsi quest’incontro fino alla fine per portare a casa un risultato positivo.

Il Barcellona punterà come al solito sul possesso palla? Sarà così, sarà però importante che l’Inter non si faccia schiacciare tutta dentro l’area. Punti sul pressing, non faccia giocare gli avversari. Piuttosto cerchi di fermare il Barcellona tra l’area e il centrocampo.

Come fermare le giocate di Pedri e Lewandowski? Pedri è molto forte, è veramente un giocatore di notevole futuro e talento. Non sarà facile fermarlo e bisognerà mettergli due giocatori addosso. Anche Lewandowski è un grande giocatore, un grande attaccante e bisognerà stare attento all’attaccante polacco, alle sue giocate.

Si aspetta un incontro all'”italiana” dell’Inter? Sì, come fece Mourinho nel 2010 quando si guadagnò l’accesso alla finale di Champions League

La squadra di Inzaghi potrebbe sentire la pressone del pubblico catalano, del Camp Nou, dopo gli episodi arbitrali dell’andata? Bisogna dire che il pubblico del Camp Nou è veramente speciale. C’è un clima particolare, che si sente già negli spogliatoi. L’ho provato anch’io quando affrontavo il Barcellona. E Simone Inzaghi dovrà preparare i giocatori nerazzurri a questa cosa.

Dimarco e Lautaro Martinez potrebbero essere i matchwinner della formazione nerazzurra? Sono due giocatori in grado di inventare qualsiasi cosa in ogni momento della partita, sono dei grandi giocatori.

Dove si deciderà questo match? Proprio nell’atteggiamento dell’Inter nel giocare all’italiana, non facendosi schiacciare nella sua area riuscendo poi a superare la formazione catalana.

Con voi giocava Luisito Suarez che vinse un Pallone d’Oro col Barcellona e poi passò all’Inter? Com’era quando affrontava la sua ex squadra? Ogni volta che affrontava il Barcellona era molto emozionato. Poi era veramente uno che in allenamento si arrabbiava se non ci impegnavamo al massimo. Luisito è un gran signore. Ogni tanto ci vediamo ancora, siamo rimasti amici.

(Franco Vittadini)

