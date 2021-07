Pronostico Italia Belgio/ De Sisti: “Azzurri favoriti: gruppo completo” (esclusiva)

Pronostico Italia Belgio, De Sisti: sfida dura, dovremo giocare meglio che con l’Austria!

Ed è Italia – Belgio, il quarto di finale per gli Europei 2020 che tutti aspettavamo, in programma questa sera alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Gli azzurri di ritorno da un faticoso ottavo di finale contro l’Austria, superata solo ai supplementari per 2-1, si troveranno di fronte ai Diavoli Rossi di Lukaku per conquistare il pass che vale la Final Four degli Europei 2020. Un avversario certo temibile per la squadra di Mancini, capace di eliminare il Portogallo di Ronaldo agli ottavi , ma che probabilmente dovrà oggi fare a meno di alcun suoi big, come De Bryune e Hazard, acciaccati. Per presentare Belgio Italia, sfida dei quarti di finale degli Europei 2020 abbiamo sentito Giancarlo De Sisti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile perchè andando avanti negli Europei il livello di difficoltà delle squadre aumenta. In ogni caso è una buona Italia finora anche se certo dovrà giocare meglio che con l’Austria.



Chiesa indispensabile per vincere quest’incontro? Tutti sono indispensabili in questi Europei, Chiesa, Berardi, l’Italia ha ottimi giocatori, una rosa molto competitiva che può schierare in ogni partita.

Italia di fantasia o Italia “fisica” per fermare il Belgio? Italia che giochi con equilibrio come del resto è capace di fare. Del resto la squadra di Mancini è attrezzata in tutti i suoi reparti e forte sia sul piano fisico che tecnico, che tattico, una squadra veramente completa potremmo dire.

Sempre Lukaku l’uomo in più dei Diavoli Rossi? C’è Lukaku, ma c’è anche De Bruyne, che se recuperasse sarebbe un giocatore da temere per gli azzurri, molto forte, molto valido per i Diavoli Rossi.

Belgio maestro della tattica e del pressing: l’arma decisiva per la nazionale di Martinez? Belgio maestro della tattica e del pressing, ma Belgio squadra molto valida, squadra molto buona contro un Italia che è veramente completa. Un’Italia che sa far molto bene come ha sempre dimostrato in questi Europei.

Dove si deciderà questa sfida?

Una partita che potrebbe decidersi per gli episodi. Una partita che potrebbe vedere gli esterni fondamentali quelli dell’Italia come Berardi e Spinazzola come è stato finora. Anche se molto dipenderà dal recupero degli infortunati belgi, di De Bruyne e Hazard.

Potrebbero cambiare le cose in questo senso… Con un Belgio a formazione completa sarebbe tutto più difficile, in caso contrario per l’Italia sarebbe più semplice. Con un Italia che naturalmente giochi meglio che con l’Austria. Anche se il collettivo azzurro mi sembra veramente competitivo…

Il suo pronostico su Italia – Belgio. Vedo un successo dell’Italia sul Belgio.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA