Pronostico Benevento Juventus/ Furino: “bianconeri favoriti e Morata..” (esclusiva)

PRONOSTICO BENEVENTO JUVENTUS: IL PUNTO DI GIUSEPPE FURINO

Dopo l’ottima prova in Champions League contro il Ferencvaros, ecco che è trasferta importante per la Juventus nella nona giornata del campionato della Serie A, oggi pomeriggio in casa del Benevento. Forte del successo rimediato solo pochi giorni fa contro il Cagliari, la squadra di Andrea Pirlo punta oggi a fare bottino pieno, per continuare a scalare i vertici della classifica della Serie A. Di contro però ecco per la Vecchia Signora un avversario agguerrito e affatto da sottovalutare come il Benevento di Inzaghi, che pure solo pochi giorni fa ha avuto la meglio anche sulla Fiorentina di Prandelli. Sembra dunque una partita non così facile, almeno sulla carta, ma dove pure ci attendiamo una bella prova da parte dei bianconeri. Per presentare questo match abbiamo sentito Giuseppe Furino: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile contro un Benevento che cercherà in ogni modo di fare una partita importante.

Che Benevento si aspetta? Le squadre meridionali quando giocano in casa mettono sempre tanto agonismo, tanto impegno e questo dovrebbe essere l’atteggiamento del Benevento.

Benevento verso la salvezza… Il Benevento è una buona squadra e ci sono molte possibilità che possa arrivare alla salvezza.

Juventus poco convincente in Champions si aspetta qualcosa di più… L’importante è poi vincere e la Juventus alla fine ha ottenuto il successo contro il Ferencvaros.

E’ Morata l’uomo squadra della Juve? Morata da quando è arrivato alla Juve sta facendo molto bene, sta giocando molto bene. Si sta dimostrando un uomo veramente fondamentale per l’undici bianconero.

Ramsey nell’undici titolare? Io sinceramente non guardo queste cose, chi gioca, chi non gioca, chi va in campo.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un successo della Juventus.

(Franco Vittadini)



