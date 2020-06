Pronostico Bologna Juventus/ Rampulla: “Sfida equilibrata, ma Sarri…” (esclusiva)

Partita di grande significato quella che si disputerà stasera alle ore 21,45 allo stadio Dall’Ara tra Bologna e Juventus, valida per la 27^ giornata della Serie A. In campo infatti vi saranno due formazioni dai grandi obbiettivi e dalle granitiche intenzioni. Da una parte vi saranno i felsinei, impazienti di regalare una nuova soddisfazione al proprio tecnico Sinisa Mihajlovic come ai propri tifosi e di rilanciarsi dunque per questo finale di stagione, davvero bollente per gli emiliani. Ma dall’altra ci sarà la Juventus di Maurizio Sarri, che delusa dalla mancata vittoria della Coppa Italia, nella finale contro il Napoli di pochi giorni fa, scenderà in campo più che mai motivata a fare suo l’ennesimo scudetto, il prima possibile. Ci attende dunque una sfida ben bollente questa sera e per presentare la partita tra Bologna e Juventus abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita equilibrata in cui mi auguro che la Juventus mostri un gioco e una grinta migliore delle ultime uscite col Milan e il Napoli.

Si aspetta una partita tattica dal Bologna? Penso che il Bologna possa aver imparato dal Napoli che sia fondamentale chiudere gli spazi ai giocatori, agli attaccanti della Juventus molto forti sul profilo tecnico. In questo modo con una grande difesa si può proprio come il Napoli avere ragione della Juventus!

Barrow match winner del Bologna? No, non credo che possa essere Barrow il match winner di quest’incontro. E’ sempre tutta la squadra che concorre a un risultato finale positivo.

Juventus sottotono: cosa sta succedendo? Forse sarà il fatto che questa pausa non ha fatto bene alla Juventus. Una Juventus molto lenta, molto deludente che dovrà ritrovarsi in campionato.

Rivedremo finalmente un grande Cristiano Ronaldo? Non è solo Cristiano Ronaldi che dovrà ritrovarsi al Dall’Ara, ma tutta la formazione di Sarri. Una squadra priva di grinta al San Paolo, con un Napoli che ha colpito due pali…

Il suo pronostico su Bologna Juventus. Penso che la Juventus possa portare a casa i tre punti, se non altro per un motivo di rivalsa dopo aver perso la Coppa Italia.

Mihajlovic sempre sugli scudi, un vero guerriero che non s’arrende mai… Mihajlovic è veramente un guerriero, uno come lo stesso Gattuso. Un uomo che sta affrontando con grande coraggio la sua malattia, un vero combattente, un esempio per tutti…

(Franco Vittadini)



