Pronostico Bologna Milan/ Ielpo: “Mihajlovic può fare lo sgambetto” (esclusiva)

Pronostico Bologna Milan, Ielpo: partita insidiosa

Vincere per continuare a sperare nello scudetto: questo l’obbiettivo dei rossoneri di Pioli nella nona giornata di Serie A, quando alle ore 20.45 si accenderà la sfida tra Bologna e Milan. Dopo la delusione in Champions league, il Diavolo ha parecchia voglia di vincere e farà di tutto dunque per mettere in scacco i felsinei del grande ex Mihajlovic, che pure si annunciano avversari di livello.

Fin qui infatti i rossoblu non hanno deluso le attese e pure saranno in campo al Dall’Ara dopo un buon pareggio strappato all’Udinese. Non sarà dunque sfida facile o scontata quella che ci attenderà questa sera, pure considerando che in casa rossonera le defezioni saranno tante. Per presentare Bologna Milan abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Un pronostico su Bologna Milan: che partita sarà? Una partita da affrontare nel modo giusto contro un Bologna che è una buona squadra, un Bologna spesso altalenante in ogni caso da non sottovalutare.

Un Bologna capace quindi anche di uno sgambetto al Milan… E’ un Bologna che potrebbe far male, potrebbe creare problemi al Milan, dipenderà anche se sarà o no in giornata.

Arnautovic matchwinner della partita? Arnautovic è un buon giocatore, un buon attaccante, sempre in grado di fare cose discrete in attacco.

Ibrahimovic potrebbe giocare dall’inizio? No non credo che possa giocare dall’inizio. Penso che possa subentrare durante la partita.

Un giudizio su Kjaer? Al di là delle sue qualità tecniche – fisiche Kjaer è un grande giocatore, un combattente, uno che ha veramente la stoffa del campione!

Milan tanti infortunati, alla lunga la squadra rossonera potrebbe pagare tutto questo? In effetti è una cosa che potrebbe creare problemi al Milan, soprattutto quando il valore dell’avversario aumenta. Come è successo col Porto. L’assenza di giocatori come Brahim Diaz e Theo Hernandez alla fine si può veramente sentire…

Il suo pronostico su Bologna Milan. Vedo un successo del Milan, penso che il Milan possa farcela a portare a casa i tre punti.

