Pronostico Bologna Napoli/ Savoldi: Mihajlovic artefice della salvezza (esclusiva)

Si giocherà stasera alle ore 20,30 Bologna Napoli allo stadio Dall’Ara, nell’ultima giornata del campionato di Serie A. La sfida pare più per la gloria: gli emiliani sono ormai salvi con 41 punti e pure col pari trovato con la Lazio, mentre i campani hanno messo al sicuro il secondo posto in classifica, nonostante il KO con l’Inter. Ci attende quindi una partita tranquilla, con due squadre pronte a dare luogo a un match molto bello. Per presentare Bologna Napoli abbiamo sentito Giuseppe Savoldi, grande giocatore ed ex di Bologna e Napoli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che non conta più niente, una partita di fine stagione dove le due squadre hanno ormai ottenuto i loro obiettivi.

Che incontro si aspetta dal Bologna? Una buona partita, giocata senza stress, in tutta tranquillità dove non ci sarà assolutamente l’assillo del risultato!

Un giudizio sul campionato della formazione emiliana? Un campionato concluso bene alla fine dopo una situazione molto difficile in un certo periodo della stagione. Bisogna dire che non se ci fosse stato Mihajlovic le cose non si sarebbero messe a posto…

Mihajlovic quindi artefice della salvezza? Direi proprio di sì, se non ci fosse stato lui non so se il Bologna avrebbe ottenuto la salvezza alla fine. Grazie alla sua bravura e alla sua competenza di allenatore ha fatto le scelte giuste e condotto il Bologna alla salvezza.

Che Napoli si aspetta? Un Napoli che anche lui giochi in modo rilassato, tranquillo e possa disputare una partita importante.

Ancelotti resta un grande allenatore. Sarri la scorsa stagione aveva ottenuto un secondo posto, Ancelotti ha ottenuto un secondo posto. Ora considerando che la Juventus resta una squadra di un altro valore tecnico attualmente non condivido le critiche che sono arrivare a Ancelotti.

Per quale motivo? Ancelotti ha ottenuto lo stesso risultato di Sarri e nel calcio sono i risultati che contano. Ha saputo dare una nuova impronta di gioco al Napoli, si è dimostrato un tecnico ancora una volta molto valido.

Insigne-Mertens-Milik in attacco? Non lo so (ride, ndr) dovrò chiederlo a Carlo che formazione manderà in campo…

Il suo pronostico su quest’incontro. E’ una partita da tripla dove potrebbe succedere veramente di tutto!

