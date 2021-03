Pronostico Bulgaria Italia/ Eranio: “Azzurri superiori: terminerà 2-0” (esclusiva)

Secondo incontro del girone di qualificazione verso i Mondiali di Qatar 2022: questa sera a Sofia, si accenderà la sfida tra Bulgaria e Italia, con inizio alle ore 20.45. Forti della buona vittoria al debutto contro l’Irlanda del nord per 2-0, gli azzurri sono pronti a fare bottino pieno nel turno e dunque rispondere per le rime alla Svizzera, che gli contende la prima posizione nella classifica. La partita sulla carta pare accessibile a Mancini e i suoi, ma siamo sicuri che gli azzurri faranno oggi molta attenzione: non saranno comunque ammesse distrazioni. Per presentare Bulgaria Italia, match delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, abbiamo sentito Stefano Eranio: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà, non siamo riusciti mai a vincere in Bulgaria in passato.. Una partita che l’Italia dovrebbe vincere. E’ vero che esistono le statistiche ma quest’Italia è superiore alla Bulgaria e dovrebbe vincere.

Bulgaria sulla difensiva con gli azzurri, magari dopo la sconfitta con la Svizzera vorrebbe rifarsi.. Le squadre giocano come possono in base anche al valore degli avversari. Credo proprio che sarà l’Italia a fare la partita.

Cosa teme di più di questa trasferta? Niente non temo niente di quest’incontro.

Come ha visto l’Italia con l’Irlanda del Nord? Un’Italia buona, magari un po’ meno il secondo tempo. Mancini sta gestendo molto bene il gruppo, sta lavorando molto bene. Penso che con diverse partite giocate vicine tra di loro ci possa essere un po’ di turnover. Ci potrebbe essere Barella con la Bulgaria.

Locatelli, Berardi, le conferme dell’Italia? Locatelli è destinato a diventare un grande giocatore. Berardi ha un grandissimo talento, che non era riuscito ad esprimere a fondo finora, magari per altre motivazioni.

El Shaarawy e Chiesa sulle fasce per colpire in velocità la Bulgaria? Vedo bene Berardi e lo stesso Chiesa. Berardi è forte nella fase offensiva, Chiesa capace sia nella fase difensiva che in quella d’attacco.

In attacco potrebbe giocare Belotti? C’è Belotti, c’è Immobile. Belotti in Nazionale potrebbe dimenticare i problemi che ha al Torino. Anche Immobile è un ottimo attaccante, oltre al gol con l’Irlanda del Nord ne poteva segnare altri due.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un 2 – 0 per l’Italia.

L’Italia quando giocava lei, era molto forte, arrivò anche alla finale dei Mondiali del ’94. Quest’Italia potrà ripeterla… Credo molto in quest’Italia, un’Italia che potrebbe fare anche lei molto bene. La vedo già bene per gli Europei!.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA