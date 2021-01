Pronostico Cagliari Milan/ Novellino: “Diavolo capace di fare di tutto!” (esclusiva)

PRONOSTICO CAGLIARI MILAN: IL PUNTO DI NOVELLINO!

Si chiuderà con la sfida tra Cagliari e Milan, attesa questa sera alle ore 20.45 alla Sardegna Arena la 18^ giornata della Serie A: un big match dunque per questo lunedi, a cui pure entrambe le squadre approdano con qualche preoccupazione. Per i sardi di Di Francesco è infatti momento veramente difficile: freschi dell’eliminazione in Coppa Italia con l’Atalanta, pure in campionato i rossoblu se la passano male, visti gli ultimi 4 KO di fila rimediati. Pure vi è preoccupazione in casa Milan: i tanti assenti annunciati stanno mettendo in seria difficoltà Stefano Pioli, che pure dovrà trovare nuove soluzioni per vincere e conservare la prima posizione nella classifica di campionato. Cagliari Milan di questa sera si annuncia dunque come partita quanto mai delicata, dove non sarà possibile sbagliare. Per presentare questo match abbiamo sentito Walter Novellino: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante sia per il Cagliari che per il Milan che si affronteranno in questa sfida di campionato.

Come al solito Joao Pedro trascinatori dei sardi? C’è lui ma non c’è solo Joao Pedro, visto che anche tutta la squadra deve cercare di aiutarlo.

Di Francesco rischia la panchina in caso di sconfitta? Mi auguro che Di Francesco possa continuare la sua esperienza al Cagliari. Mi auguro che non subentrino altri allenatori al suo posto.

Quanto conterà il rientro di Ibrahimovic nel Milan? Ibrahimovic è forte, è un grande calciatore, ha dato autostima a tutto il Milan. Ma lo stesso il Milan è cresciuto come squadra e si vede proprio dalla prestazioni dei singoli, dal gioco che la formazione rossonera riesce ad esprimere.

Donnarumma ancora protagonista o potrebbe essere una partita tranquilla per lui… Non esistono partite tranquille questo poi si può dire, si può vedere dopo. In ogni caso Donnarumma è un portiere molto sereno, molto tranquillo, un punto certamente a suo favore.

Il Milan potrebbe fare il tris, scudetto, Coppa Italia, Europa League… Questo Milan è capace di fare qualsiasi cosa. E’ una cosa che ci può stare e potrebbe veramente succedere.

Il suo pronostico su quest’incontro. Spero che sia un incontro favorevole ad entrambe le squadre. A Pioli che sta facendo molto bene e a Di Francesco che ho avuto come giocatore.

(Franco Vittadini)



