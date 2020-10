Pronostico Crotone Juventus/ Iuliano: “Sfida impegnativa per Pirlo!” (esclusiva)

PRONOSTICO CROTONE JUVENTUS: LE PREVISIONI DI MARK IULIANO

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 la sfida per la 4^ giornata di Serie A tra Crotone e Juventus, big match dove senza dubbio farà rumore l’assenza annunciata di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato riscontrato positivo al coronavirus, e per Pirlo non sarà pure l’unica assenza eccellente, in vista di un match che vede gli squali particolarmente combattivi e motivati. I rossoblu infatti hanno avuto ben poco per cui sorridere in questo avvio di campionato, e benchè il pronostico per la sfida di quest’oggi non sia favorevole a Stroppa, pure non possiamo escludere l’impresa. Per presentare Crotone Juvetus, match della 4^ giornata di Serie A abbiamo sentito Mark Iuliano: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per la Juventus che incontrerà una squadra di buon livello, di buon valore come il Crotone che potrebbe metterla in difficoltà.

Crotone a 0 punti salvezza già difficile… Direi proprio di no perchè siamo solo a inizio campionato e poi il Crotone ha avuto la sfortuna di avere un calendario difficile, non ha avuto partite semplici.

Che incontro si aspetta dalla formazione di Stroppa? Sarà poi Stroppa che darà la solita modalità di gioco al Crotone, magari impostando anche una partita di contenimento non rinunciando al contropiede. Il Crotone avrà davanti la Juventus ma giocherà fino in fondo la sua partita.

Che incontro si aspetta invece dalla formazione bianconera? La Juventus verrà a Crotone per vincere. E’ normale che la Juve non voglia perdere punti in un campionato contrassegnato dal Covid, in cui anche il calendario è influenzato da tutto questo.

Anche Cristiano Ronaldo è rimasto colpito dal Coronavirus, è risultato positivo… E’ così e la Juve per questa trasferta dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo, la squadra di Pirlo resta però una squadra molto forte, con una rosa di grande livello tecnico.

Un giudizio su Frabotta? Un ottimo giocatore, di un vivaio quello bianconero molto buono. Pirlo lo sta utilizzando nel migliore dei modi, tenendo conto anche degli infortuni, del turnover che spesso si fa.

Crede che Frabotta possa vestire un giorno la maglia della Nazionale… Facciamo un passo alla volta, lasciamo tempo a Frabotta di crescere, poi si potrà pensare un giorno alla Nazionale…

Chiesa nella Juventus un gran acquisto, magari match winner di questa sfida… Sicuramente Chiesa è stato un acquisto importante per la Juventus, vedremo poi se potrà essere proprio lui il matchwinner di questa partita.

Il suo pronostico su Crotone Juventus. Juventus favorita naturalmente, poi tutte le partite bisogna giocarle, non c’è mai niente di scontato.

(Franco Vittadini)



