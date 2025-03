PRONOSTICO FEYENOORD INTER, PARLA ANDREA MANDORLINI (ESCLUSIVA)

Andata degli ottavi di finale di Champions League stasera con Feyenoord Inter allo stadio de Kuip. Una partita che nasconde alcune insidie visto lo stato di forma dell’Inter, che si presenta a Rotterdam con una lunga lista di infortunati. A Napoli il match scudetto è finito 1-1, ma l’Inter dovrà ritrovare il gioco dei tempi migliori; quest’anno in Champions ha sempre fatto bene e potrebbe trovare tante motivazioni col Feyenoord, che nel playoff ha eliminato il Milan. Sulla panchina olandese siede da poco una bandiera di questo club, Robin Van Persie. Vedremo se in poco tempo sarà riuscito a incidere sulla formazione di Rotterdam che nel campionato olandese naviga al quarto posto. Per il pronostico Feyenoord Inter abbiamo sentito Andrea Mandorlini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Feyenoord Inter, che partita si aspetta stasera? Una partita difficile per l’Inter, ormai siamo arrivati all’eliminazione diretta e tutti gli incontri sono da giocare fino in fondo, sono tutti importanti.

Come giocherà il Feyenoord, la considera la classica squadra olandese? Sì, predilige un calcio offensivo, dovrebbe quindi giocare in attacco stasera contro l’Inter.

Quanto conterà la presenza di Van Persie sulla panchina olandese? Van Persie è arrivato da poco al Feyenoord e la fisionomia della squadra è già collaudata. Non credo che quindi abbia avuto già tempo per incidere sul gioco di questa squadra.

Inter con tante assenze in formazione, potrebbe essere un problema? Sarà sicuramente un problema purtroppo, gli infortuni saranno importanti per l’Inter.

Thuram match winner dell’incontro? Il Thuram degli ultimi tempi non è apparso così in forma, speriamo che ritorni a essere quello di un po’ di tempo fa per la squadra nerazzurra.

La squadra di Simone Inzaghi è apparsa un po’ stanca negli ultimi incontri, come reagirà a Rotterdam? Vedremo, si parla sempre di un incontro a eliminazione diretta, dove potrebbe contare questa cosa, ma anche le motivazioni che l’Inter metterà in campo a Rotterdam.

Qual è il suo pronostico Feyenoord Inter? Spero ovviamente che l’Inter faccia bene in Olanda e possa anche passare il turno. Il mio cuore è nerazzurro e non posso che augurarmi una cosa del genere. (Franco Vittadini)