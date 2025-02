PRONOSTICO FEYENOORD MILAN: IL PUNTO DI DARIO BONETTI

Con il pronostico Feyenoord Milan si parla della partita che al De Kuip, alle ore 21:00 di mercoledì 12 febbraio, è valida per l’andata dei playoff di Champions League. Rossoneri favoriti sulla carta rispetto alla formazione olandese, ma è un Milan che però ci ha abituati a risultati altalenanti questa stagione e gli incontri di Champions League sono sempre da affrontare con la massima concentrazione. E’ un Feyenoord reduce dal 3-0 nel derby contro lo Sparta Rotterdam nell’ultima giornata del campionato olandese, ma che naviga solo al quinto posto nella classifica di Eredivisie.

D’altra parte il Milan ha battuto l’Empoli 2-0 in trasferta ma è ormai lontano dalle posizioni che contano, quelle per la lotta scudetto. Una partita difficile magari sul piano ambientale e magari arricchita dal ritorno in Olanda di Santiago Gimenez, l’attaccante messicano del Milan che fino a pochi giorni fa giocava nel Feyenoord, e che potrebbe essere l’uomo in più per il Diavolo. Per il pronostico Feyenoord Milan abbiamo sentito Dario Bonetti ex giocatore della squadra rossonera. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Cosa possiamo dire del pronostico Feyenoord Milan? Il Milan è molto più forte e dovrebbe fare la differenza in questa partita, dovrebbe essere più forte del Feyenoord.

Che partita si aspetta dalla squadra olandese? Tutte le squadre scendono in campo per vincere e sarà così anche per il Feyenoord, che vorrà portare a casa il successo.

Fisicità e pressing potrebbero essere una forza del Feyenoord? Ci sono la fisicità, il pressing, ma ci deve essere anche il palleggio, il modo di giocare, tutto dovrà concorrere a una buona prestazione del Feyenoord contro il Milan.

Si aspetta un Milan che faccia la partita a Rotterdam? E’ così, come detto il Milan è più forte e dovrà fare la partita e giocare in questo modo, cercare di impostare l’incontro in questo modo.

Intanto Santiago Gimenez ha cambiato maglia da pochi giorni: in Feyenoord Milan potrà essere l’uomo in più? Gimenez è un attaccante molto valido e potrebbe veramente risolvere questo match, oltre al fatto non banale che sarà un ex della partita.

Cosa potrebbe inventarsi Sergio Conceiçao? Niente, Conceiçao dovrà solo lasciare la squadra giocare come sa, a un allenatore non si chiede mai niente di speciale, di particolare. Il Milan ha giocatori, calciatori di grande valore che potranno risolvere quest’incontro a favore della squadra rossonera.

Qual è il pronostico Feyenoord Milan per Dario Bonetti? Vedo un 3-1 a favore del Milan.

(Franco Vittadini)