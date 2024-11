PRONOSTICO FIORENTINA INTER, PARLA GIANFRANCO BEDIN (ESCLUSIVA)

Grande partita è quella che ci attende con Fiorentina Inter. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con gli stessi 28 punti nella classifica di Serie A. Si annuncia quindi un match equilibrato e combattuto. Vincere a Firenze per i nerazzurri sarebbe una conferma del loro ottimo momento, testimoniato anche in Champions League. Battere l’Inter per la viola sarebbe un modo per continuare a sognare dopo una prima parte di campionato eccellente. Per il pronostico Fiorentina Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Fiorentina Inter, che partita sarà? Mi aspetto una bella partita, difficile, con un’Inter che giocherà alla morte per portare a casa un risultato positivo.

Che Fiorentina si aspetta? Una buona Fiorentina, per un’ottima squadra che in questi anni si è comportata nel migliore dei modi, come confermano anche le due finali di Conference League raggiunte.

Pensa che la Fiorentina possa essere da scudetto? Non così in alto, ma credo che la Fiorentina possa far certamente bene questa stagione.

Quanto conterà Dimarco? Perché parlare solo di lui, c’è tutta una squadra che sta facendo bene, come dimostra anche la partita di Champions col Lipsia.

E’ sempre l’Inter la principale candidata allo scudetto? L’Inter fa parte di quel gruppo di squadre che può puntare allo scudetto, certamente ci sarà anche lei nella lotta per il titolo.

Kean–Thuram il duello che potrebbe decidere la partita? No, sbagliato parlare solo di loro due, l’Inter ha un gruppo che sta giocando bene, prendi lo stesso Sommer con le sue parate. Un’Inter che ha aveva fatto già bene nella finale di Champions non demeritando. Un’Inter che poi da tempo si sta esprimendo bene confermando di essere un ottima squadra a tutti gli effetti.

Ci fa il suo pronostico Fiorentina Inter? Partita difficile da interpretare a cui do un 1X2, una tripla per quest’incontro. (Franco Vittadini)